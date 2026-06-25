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“Lai šašliks un ogas nenonāk miskastē!” Kā pēc svētkiem gudri uzglabāt pārtiku un ietaupīt naudu 0

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LA.LV
17:34, 25. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Vasarā pieejams daudz svaigu vietējo produktu – no dārzā audzētiem garšaugiem un dārzeņiem līdz sezonālām ogām un augļiem. Šos vasaras labumus gribas baudīt pēc iespējas ilgāku laiku, taču reizēm ir grūti tos saglabāt svaigus.

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IKEA aptaujā secināts, ka 40 % Latvijas iedzīvotāju izvēlas ledusskapi ar produktiem piepildīt tikai daļēji, lai neizniekotu pārtiku, savukārt vēl 3 % respondentu svaigus produktus iepērk ik dienu un ledusskapi tur gandrīz tukšu.

Daži vienkārši uzglabāšanas padomi var palīdzēt saglabāt pārtikas produktus svaigus ilgāku laiku, lai iepirkties būtu jādodas retāk, mazāk pārtikas būtu jāizmet un vienlaikus varētu ietaupīt naudu.

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