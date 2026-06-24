Ārsti brīdina: 4 populāri un “nevainīgi” uztura bagātinātāji, kas var smagi bojāt aknas 0
Pēc ekspertu ieteikuma vispirms vajadzētu pārliecināties, vai uztura bagātinātāji vispār ir nepieciešami. Četri plaši izplatīti līdzekļi, kas aptiekās bieži tiek uzskatīti par nekaitīgiem, patiesībā ir saistīti ar nopietniem aknu bojājumiem. Par to brīdina uztura speciālisti un hepatologi, vēstī “Dialog”.
Saskaņā ar ASV Nacionālā diabēta institūta datubāzi “LiverTox”, augu un uztura bagātinātāji jau veido vairāk nekā 16% no visiem reģistrētajiem zāļu izraisītas aknu bojājumu gadījumiem ASV, un šis rādītājs turpina pieaugt.