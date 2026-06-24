Foto: SHUTTERSTOCK

Ārsti brīdina: 4 populāri un “nevainīgi” uztura bagātinātāji, kas var smagi bojāt aknas 0

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Veselam.lv
18:55, 24. jūnijs 2026
Veselam

Pēc ekspertu ieteikuma vispirms vajadzētu pārliecināties, vai uztura bagātinātāji vispār ir nepieciešami. Četri plaši izplatīti līdzekļi, kas aptiekās bieži tiek uzskatīti par nekaitīgiem, patiesībā ir saistīti ar nopietniem aknu bojājumiem. Par to brīdina uztura speciālisti un hepatologi, vēstī “Dialog”.

Veselam
Ārsti brīdina: 4 populāri un “nevainīgi” uztura bagātinātāji, kas var smagi bojāt aknas
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Saskaņā ar ASV Nacionālā diabēta institūta datubāzi “LiverTox”, augu un uztura bagātinātāji jau veido vairāk nekā 16% no visiem reģistrētajiem zāļu izraisītas aknu bojājumu gadījumiem ASV, un šis rādītājs turpina pieaugt.

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