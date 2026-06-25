Iekšlietu ministrs ceļ trauksmi par situāciju Muceniekos: izskan bažas par notiekošo patvēruma meklētāju centrā 0
Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos šobrīd uzturas 480 cilvēki, lai gan centra ietilpība paredzēta 450 personām. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava situāciju raksturojis kā nepieņemamu, norādot gan uz centra pārpilnību, gan iespējamiem drošības riskiem darbiniekiem, vēsta 360 Ziņas.
Ministrs paudis bažas par centra darbinieku drošību, apgalvojot, ka viņi ikdienā strādā nedrošā vidē, kur patvēruma meklētāji brīvi pārvietojas un savstarpēji konfliktē. Pēc viņa teiktā, īpaši neaizsargātas esot darbinieces sievietes, kuras atsevišķās situācijās pārvietojoties tikai grupās. Dombrava uzskata, ka konfliktsituāciju gadījumos darbiniekiem ir ierobežotas iespējas tās risināt, ņemot vērā lielo centra iemītnieku skaitu un salīdzinoši nelielo personāla apjomu.
Vienlaikus ministrs uzsver, ka jautājums nav tikai par kārtību centrā. Viņaprāt, jāvērtē arī iespējamie valsts drošības riski, jo daļa patvēruma meklētāju ir militārā vecuma vīrieši no Āfrikas un Āzijas valstīm, kuri pirms ierašanās Latvijā ilgstoši uzturējušies Krievijā un Baltkrievijā. Ministrs norāda uz iespējamiem izlūkošanas un sabotāžas riskiem.
Tikmēr Mucenieku centra vadība apgalvo, ka drošības situācija tiek regulāri uzraudzīta un nepieciešamie pasākumi tiek īstenoti ikdienā. Centrā pastāvīgi dežurē apsardze un policija, bet sūdzības no darbiniekiem par drošības problēmām neesot saņemtas, vēsta 360 Ziņas. Vadība norāda, ka ir izstrādāti dažādi rīcības modeļi dažādām situācijām, un par jebkādiem riskiem darbinieki informē atbildīgās personas, lai varētu piemērot atbilstošus drošības pasākumus.
Ar centra iemītniekiem ikdienā sastopas arī Mucenieku apkārtnes iedzīvotāji. Viņu viedokļi par situāciju atšķiras. Daļa norāda, ka centra iemītnieku klātbūtne nav radījusi problēmas un viņi nejūtas apdraudēti. Savukārt citi atzīst, ka lielais skaits svešu cilvēku rada neomulības sajūtu. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka regulāri redz patvēruma meklētājus apkārtnē un ir dzirdējuši dažādus nostāstus, kas veicina satraukumu.
Uzskatot, ka daļa patvēruma meklētāju ļaunprātīgi izmanto Latvijas un Eiropas Savienības patvēruma sistēmu pēc nelikumīgas robežas šķērsošanas, iekšlietu ministrs devis uzdevumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un Valsts robežsardzei nekavējoties rīkoties. Viņa mērķis ir pēc iespējas ātrāk samazināt Mucenieku centrā dzīvojošo cilvēku skaitu.
Diskusijas par situāciju Muceniekos aktualizējušās pēc ministra publiskajiem izteikumiem par centrā konstatētajiem pārkāpumiem, tostarp netīrību, nekārtību un dažādu izmēru nažu atrašanu iemītnieku istabās.