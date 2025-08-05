Laiks gatavot ziemas krājumus! Vienkāršs, bet pārsteidzoši garšīgs kabaču smēriņš 0
Ingrīda Neusa-Luca / Praktiskais Latvietis
Kad vasara sliecas uz rudens pusi un dārzā ienākas bagātīga dārzeņu raža, ir laiks domāt par ziemas krājumiem. Gurķi un kabači ir vieni no pateicīgākajiem dārzeņiem konservēšanai, jo no tiem var pagatavot gan kraukšķīgus salātus, gan gardas piedevas otrajiem ēdieniem, mērcēm un pat smēriņus uz maizes.
Sastāvdaļas
2 kg kabaču
500 g burkānu
500 g sīpolu
400 g tomātu pastas vai 1 kg svaigu tomātu
100 ml etiķa (9%)
200 ml augu eļļas
3 ēdamkarotes cukura
1,5 ēdamkarotes sāls
4–5 ķiploka daiviņas
1 tējkarote maltu melno piparu
čili pikantumam pēc izvēles
Pagatavošana
Kabačus un sīpolus sagriež nelielos gabaliņos, burkānus sarīvē. Ja izmanto svaigus tomātus, tos blanšē, nomizo, sablendē vai samaļ, lai veidojas viendabīga masa – tomātu biezenis. Katlā lej eļļu, uzkarsē un apcep sīpolus kopā ar sarīvētiem burkāniem, līdz tie mīksti. Tad pievieno sagrieztos kabačus un ļauj visam sautēties vēl kādas 20 minūtes, kamēr kabači ir mīksti un sāk izšķīst.
Tad pievieno tomātu pastu vai iepriekš sablendēto tomātu masu, pieber cukuru, sāli, maltos piparus un samaisa.
Sautē vēl aptuveni pusstundu uz nelielas uguns. Tikmēr nomizo un sīki sasmalcina ķiplokus, ko pievieno pašās beigās, kad dārzeņu masa jau gandrīz gatava. Pielej etiķi, vēlreiz kārtīgi apmaisa un ļauj pavārīties vēl pāris minūšu. Ja vēlas iegūt gludu un viendabīgu smēriņu, masu sablendē ar rokas blenderi līdz krēmīgai konsistencei. Verdošo masu liek izkarsētās stikla burkās, aizvāko un apgriež otrādi, līdz atdziest.
Šis kabaču smēriņš būs gards ne tikai uz maizes, bet arī kā piedeva pie vārītiem kartupeļiem vai gaļas ēdieniem.