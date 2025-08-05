#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Kad vasara sliecas uz rudens pusi un dārzā ienākas ba­gātīga dārzeņu raža, ir laiks domāt par ziemas krā­jumiem. Gurķi un kabači ir vieni no pateicīgāka­jiem dārzeņiem konservēšanai, jo no tiem var pagatavot gan kraukšķīgus salātus, gan gardas piedevas otrajiem ēdieniem, mērcēm un pat smēriņus uz maizes.

Sastāvdaļas

2 kg kabaču
500 g burkānu
500 g sīpolu
400 g tomātu pastas vai 1 kg svaigu tomātu
100 ml etiķa (9%)
200 ml augu eļļas
3 ēdamkarotes cukura
1,5 ēdamkarotes sāls
4–5 ķiploka daiviņas
1 tējkarote maltu melno piparu
čili pikantumam pēc izvēles

Pagatavošana

Kabačus un sīpolus sagriež nelielos gaba­liņos, burkānus sarīvē. Ja izmanto svaigus to­mātus, tos blanšē, nomizo, sablendē vai sa­maļ, lai veidojas viendabīga masa – tomātu biezenis. Katlā lej eļļu, uzkarsē un apcep sī­polus kopā ar sarīvētiem burkāniem, līdz tie mīksti. Tad pievieno sagrieztos kabačus un ļauj visam sautēties vēl kādas 20 minūtes, ka­mēr kabači ir mīksti un sāk izšķīst.

Tad pievie­no tomātu pastu vai iepriekš sablendēto tomātu masu, pieber cukuru, sāli, maltos pipa­rus un samaisa.

Sautē vēl aptuveni pusstundu uz nelielas uguns. Tikmēr nomizo un sīki sa­smalcina ķiplokus, ko pievieno pašās beigās, kad dārzeņu masa jau gandrīz gatava. Pielej etiķi, vēlreiz kārtīgi apmaisa un ļauj pavārīties vēl pāris minūšu. Ja vēlas iegūt gludu un vien­dabīgu smēriņu, masu sablendē ar rokas blen­deri līdz krēmīgai konsistencei. Verdošo masu liek izkarsētās stikla burkās, aizvāko un ap­griež otrādi, līdz atdziest.

Šis kabaču smēriņš būs gards ne tikai uz maizes, bet arī kā pie­deva pie vārītiem kartupeļiem vai gaļas ēdie­niem.

