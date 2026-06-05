Lapiņš brīdina vecākus: Trauksmes laikā neskriet bērniem pakaļ uz skolu vai bērnudārzu 0
Apdraudējuma gadījumā vecākiem nevajadzētu steigties pakaļ bērniem uz skolu vai bērnudārzu, jo tādā veidā viņi var apdraudēt gan sevi, gan bērnu. To uzsver Rīgas domes Drošības un civilās aizsardzības komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš.
Viņš norāda, ka šādās situācijās bērnam drošāk ir palikt izglītības iestādē, nevis doties ceļā kopā ar vecākiem. Skolās un bērnudārzos ir pagrabi vai puspagrabi, kas tiek izmantoti kā drošas vietas, un tuvākajā laikā vairākās iestādēs tie tiks oficiāli pielāgoti patvertņu prasībām.
Lapiņš uzsver, ka trauksmes sirēnu vai cita apdraudējuma laikā bērna izņemšana no skolas vai bērnudārza var būt bīstama. Vecākiem var nākties mērot kilometru vai vairākus, pārvietoties ar auto vai kājām, un šajā laikā pastāv risks nonākt apdraudētā zonā. Viņa vērtējumā šāda rīcība nav droša un var palielināt risku visai ģimenei.
Viņš arī norāda, ka skolu direktoriem šādās situācijās pēc būtības nevajadzētu izlaist bērnus no izglītības iestādes, lai gan praksē pedagogiem var būt grūti atteikt satrauktiem vecākiem. Lapiņš aicina vecākus uzticēties izglītības iestāžu rīcībai, jo bērni tur atrodas drošākā vidē.
Rīgā šobrīd tiek strādāts pie patvertņu tīkla attīstīšanas izglītības iestādēs. Pēc Lapiņa teiktā, pilsētā paredzēts izbūvēt 146 patvertnes, un lielākā daļa no tām atradīsies skolās un bērnudārzos. Šos objektus plānots sakārtot ar ventilācijas sistēmām, ūdensapgādi, kanalizāciju un citiem nepieciešamajiem risinājumiem, lai apdraudējuma gadījumā bērniem un darbiniekiem tur būtu droši.
Runājot par saziņu ar vecākiem, Lapiņš atbalsta īpašu WhatsApp grupu vai citu komunikācijas kanālu izmantošanu. Viņš gan norāda, ka precīza saziņas kārtība ir izglītības jomas atbildīgo institūciju pārziņā, tomēr būtiskākais ir nepieļaut informācijas vakuumu.
Lapiņa ieskatā vecākiem apdraudējuma gadījumā ir jāsaņem skaidra un savlaicīga informācija par to, kas notiek izglītības iestādē un kā jārīkojas. Šāda komunikācija var palīdzēt mazināt paniku un atturēt vecākus no pārsteidzīgas rīcības, tostarp mēģinājumiem trauksmes laikā izņemt bērnus no skolas vai bērnudārza.