"Apgalvojumi, ka Ukraina tos speciāli laiž pār mūsu teritoriju, ir absurdi," Slaidiņš par dronu ielidošanu Latvijā
NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Uz līnijas” norāda, ka Latvijai ir jāsaprot — kaimiņos atrodas valsts, kurā notiek karš. Ukraina veic triecienus pa Krievijas militārajiem un stratēģiskajiem objektiem, rēķinoties, ka droni sasniegs tiem paredzētos mērķus. Taču kara apstākļos redzams, ka ne vienmēr viss notiek precīzi pēc plāna.
Slaidiņš salīdzina situāciju Latvijā ar Ukrainas realitāti, kur ik dienu tiek izmantoti simtiem un pat tūkstošiem dronu. Latvijā atsevišķi dronu ielidošanas gadījumi izraisa ļoti lielu ažiotāžu, un tas ir saprotami, jo Latvija neatrodas karastāvoklī. Tomēr viņš uzsver, ka šādos gadījumos īpaši svarīgi ir saglabāt skaidru izpratni par notiekošo un neizplatīt nepamatotus apgalvojumus.
Slaidiņš asi vērtē tos politiskos spēkus, kuri pēc šādiem incidentiem mēģina apgalvot, ka Ukraina apzināti raidot dronus Latvijas virzienā. Viņa ieskatā šādi apgalvojumi ir pilnīgi absurdi. Ukraina to nedara, un nav loģiska pamata domāt, ka tā speciāli virzītu dronus pāri Latvijas teritorijai.
Viņš skaidro, ka šādam scenārijam trūktu militāras loģikas. Lai Ukrainas drons nonāktu Latvijas teritorijā un pēc tam sasniegtu mērķus Pēterburgas vai Ļeņingradas apgabala virzienā, tam būtu jālido caur Lietuvu vai Baltkrieviju un jāveic sarežģīti manevri. Tas būtu nevajadzīgi sarežģīts un neefektīvs maršruts, īpaši ņemot vērā paredzētos triecienu mērķus Krievijas teritorijā.
Slaidiņa vērtējumā Krievijas pierobeža Latvijas tuvumā, visticamāk, arī no Krievijas puses ir pilna ar nokritušiem droniem. Pēdējā pusgada laikā Ukraina būtiski palielinājusi dronu izmantošanu triecieniem pa Krievijas teritoriju, tāpēc nav pārsteigums, ka daļa no tiem nesasniedz mērķus un nokrīt dažādās vietās.
Viņš uzsver, ka šādos jautājumos nevajadzētu ļauties politiskām manipulācijām vai mēģinājumiem vainot Ukrainu bez pamata. Kara apstākļos dronu kustība un to iespējamās novirzes ir realitāte, ar kuru jārēķinās arī kaimiņvalstīm, taču tas nenozīmē, ka Ukraina apzināti apdraudētu Latviju.