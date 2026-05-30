Lapiņš izvēlas palikt Rīgas domē un atsakās no darba Saeimā
Rīgas domes deputāts Ģirts Lapiņš (NA) nolēmis nepieņemt viņam piedāvāto Saeimas deputāta jeb tā dēvēto “mīksto” mandātu, kas kļuva pieejams pēc tam, kad līdzšinējais parlamentārietis Nauris Puntulis tika apstiprināts kultūras ministra amatā.
Lapiņš sociālo mediju platformā “X” raksta, ka ir rūpīgi pārdomājis un pieņēmis lēmumu, ka nepieņems Saeimas deputāta mandātu uz atlikušajiem četriem parlamenta pilnvaru mēnešiem.
❗️Informēju, ka esmu rūpīgi pārdomājis un pieņēmis izsvērtu lēmumu, ka nepieņemšu Saeimas deputāta mandātu uz atlikušajiem 4 mēnešiem (Naurim Puntulim noliekot Saeimas deputāta mandātu uz ministra pildīšanas laiku). Par ko arī esmu informējis NA Saeimas frakcijas vadītāju Raivi…
Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati, Lapiņam atsakoties no piedāvātā parlamentārieša mandāta, ceļš uz Saeimu paveras Rīgas vicemēram Edvardam Ratniekam. Ja Ratnieks atteiksies no mandāta, uz amatu varēs pretendēt Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vēstures skolotājs, Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības valdes loceklis un “Latvijaspieminekli.lv” veidotājs Roberts Ķipurs.
Ratnieks aģentūrai LETA teica, ka piedāvājumu vērtēs tad, kad to būs oficiāli saņēmis.
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka līdz ar līdzšinējās opozīcijas pārstāvja Andra Kulberga (AS) valdības apstiprināšanu būtiski mainās Saeimas sastāvs, jo vairāki līdzšinējie deputāti kļūst par ministriem, bet citi līdzšinējie ministri atgriežas parlamentā.
No Nacionālās apvienības Saeimas deputātiem par ministriem kļuvuši Ilze Indriksone, Jānis Dombrava, Puntulis un Jānis Vitenbergs. Indriksone kļuvusi par izglītības un zinātnes ministri, Dombrava – par iekšlietu ministru, Puntulis – par kultūras ministru, bet Vitenbergs – par klimata un enerģētikas ministru.
Saeimas deputāta “mīksto” mandātu piekrituši pieņemt Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs Normunds Dzintars un Bauskas novada domes deputāts Arnolds Jātnieks.
Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati, Iesalniekam atsakoties no piedāvātā parlamentārieša mandāta, ceļš uz Saeimu paveras līdzšinējam Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta vadītājam Rūdolfam Kalvānam, kurš tikko kļuva par jaunās izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones (NA) biroja vadītāju. Aģentūrai LETA vēl nav izdevies noskaidrot, vai viņš mandātu pieņems.