"Diviem ir apsaldējumi…" Pēc traģēdijas Denali kalnā saņemtas jaunas ziņas par izdzīvojušajiem Latvijas alpīnistiem
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām par traģisko negadījumu Denali kalnā Aļaskā, kur, nokrītot no nogāzes, dzīvību zaudēja trīs Latvijas alpīnisti – Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks.
Tagad ar jaunāko informāciju dalījusies Latvijas Alpīnistu Savienība. Pārstāvji sociālo mediju platformā “Facebook” raksta: “Neliels informācijas atjauninājums: saskaņā ar Latvijas vēstniecības ASV Konsulārās nodaļas informāciju Mārtiņš Bilzēns ir slimnīcā un ārstiem nav bažas par viņa dzīvību.
Savā publikācijā Latvijas Alpīnistu Savienība arī publicējusi emocionālu atvadu vēstījumu bojāgājušajiem alpīnistiem:
“Viss, kas dzimis, ir nepastāvīgs.
Bet apziņa nebeidzas – tā turpina ceļu.
Lai Jūsu ceļš ir gaismas pilns un brīvs no ciešanām.
Kalni bija Jūsu mājas, Jūsu sapnis, Jūsu ceļš.
Šoreiz tie kļuva par Jūsu mūžīgo mieru…
Līdzjūtība VISIEM, kuri paliek…. Andris Balodis no Virsotnes.”
Par vienu no bojāgājušajām alpīnistēm, Viju Olti, LA.LV publicēja arī plašāku stāstu, kurā viņas tuvinieki un draugi dalījās atmiņās par viņas dzīvi, aizraušanos ar kalniem un piepildītajiem sapņiem.
Kā aģentūru LETA informēja Latvijas Ārlietu ministrijā, ir saņemtas ziņas no Latvijas konsula, ka trīs ekspedīcijas dalībnieki ir nokļuvuši no kalna lejā, bet cietušā stāvoklis ir stabils. Ministrijā arī norāda, ka apdrošinātāji ir saziņā ar ASV pusi, lai organizētu bojāgājušo pārvešanu mājās, kad tas būs iespējams.