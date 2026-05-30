SIA “Energi” valdes loceklis Kārlis Grīnbergs piedalās preses konferencē, kurā informē par projekta sākšanu par 309 pašvaldības iestāžu energoefektivitātes novērtēšanu, tādējādi iezīmējot svarīgu soli ceļā uz ēku atjaunošanu galvaspilsētā.

“Tas ir mans lēmums.” Pēc nepilna gada amatā darbu pamet Rīgas enerģētikas aģentūras vadītājs 0

10:30, 30. maijs 2026
Pārmaiņas gaidāmas Rīgas enerģētikas aģentūras vadībā, tās direktors Kārlis Grīnbergs nolēmis pamest amatu. Komentējot savu lēmumu, viņš ir lakonisks: “Tas ir mans lēmums,” uzsverot, ka aiziešana saistīta ar personīgiem iemesliem.

Rīgas domē ir sagatavots lēmumprojekts par Grīnberga atbrīvošanu no amata no 18. jūnija. Par aģentūras direktora atbrīvošanu lēmums jāpieņem Rīgas domei.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija, Grīnbergs amatā tika apstiprināts 2025. gada 15. oktobrī. Lai ieņemtu šo amatu, viņš startēja pašvaldības rīkotajā konkursā un tika atzīts par labāko pretendentu.

Kopumā konkursā tika saņemti desmit pieteikumi.

Grīnbergs Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis profesionālo bakalaura grādu lauksaimniecības enerģētikā un lauksaimniecības enerģētikas inženiera kvalifikāciju. Viņam ir arī inženierzinātņu maģistra grāds.

Rīgas enerģētikas aģentūra ir pašvaldības iestāde. Tās uzdevumi ir energoapgādes un energoefektivitātes vadība un koordinācija pašvaldībā, kā arī informācijas pieejamības nodrošināšana par minētajiem jautājumiem iedzīvotājiem.

