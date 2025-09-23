“Latvieši gaužas asaras neraudās, ja tie būs mazāk vai nebūs nemaz,” Pūpols par iespējamo elektroskrejriteņu ierobežošanu Rīgā 0
Ansis Pūpols, Rīgas domes Satiksmes komitejas vadītāja vietnieks (NA) un filmu producents, TV24 raidījumā “Preses klubs” komentēja pašvaldības plānus ierobežot elektroskrejriteņu kustību pilsētā. Viņš uzsvēra, ka pašreizējā situācija nereti rada bīstamas situācijas gājējiem un satiksmei.
“Ir mēģinājumi viņus kaut kā sakārtot, lai viņi tieši tajās vietās stāvētu, bet es domāju, ka, pēc izmantotāju uzvedības spriežot, tā tas viss nebūs, viņi turpinās mētāties. Bieži vien tie lietotāji brauc virsū cilvēkiem un ietvēm, jo ērtāk ir braukt pa to ietvi, nevis riskēt, ka tev mašīna uzbrauks,” sacīja Pūpols.
Viņš arī uzsvēra, ka elektroskrejriteņi nav pirmās nepieciešamības prece, un to ierobežošana būtiski neietekmēs iedzīvotājus:
“Es domāju, ka tā nav pirmās nepieciešamības prece, un latvieši gaužas asaras neraudās, ja šie elektroskrejriteņi būs mazāk vai nebūs nemaz, vai viņus stingri ierobežos. Iespējams, mēs tur lemsim kaut ko administratīvi. Mēs strādājam pie tā, lai viņus ierobežotu.”
Kā vienu no piemēriem viņš min elektroskrejriteņu ierobežošanu nakts stundās, lai negadās situācijas, kad ar tiem brauc cilvēki, būdami alkohola reibumā.