Slimot nekad nav patīkami. Ķermenis vājš, spēka nav, sāpes… Tomēr vēl nepatīkamāk ir maksāt bargu naudu par zālēm. Situācija kļūst vēl apgrūtinošāka, ja slimošana iekrīt svētku laikā, piemēram, Ziemassvētkos, – laikā, kad daļai sabiedrības ir lielāki izdevumi nekā ierasts.
Šādi pērnā gada Ziemassvētkos notika ar kādu ģimeni – visi saslima ar gripu, arī bērns. Lai arī zāļu izmaksas bija “sālītas”, ģimene tās ir atļāvusies, un viss beidzies labi. Tomēr šāda situācija lika aizdomāties par mazāk nodrošinātajām ģimenēm.
“Ziemassvētku laikā visa ģimene nolikāmies ar gripu. Sazinājos ar ģimenes ārstu, un bērnam tika izrakstītas gripas zāles. Bez zālēm izārstēties nevarot, bet zāļu cena vienkārši kosmiska – 50 eiro!!! Nesaprotu, ko dara tie, kuriem naudas ir mazāk… īpaši svētku laikā, kad bērniņi jāiepriecina arī ar kādu dāvanu. Mēs zāles nopirkām un izveseļojāmies, bet man žēl to cilvēku, kuri to nevar atļauties. Ko viņiem darīt, mirt nost?” sašutuma pilnu vēstuli mums ir atsūtījusi Zane.
Lai noskaidrotu, vai un kā šādos gadījumos tiek atbalstīta mazāk nodrošinātā sabiedrības daļa, sazinājos ar Veselības ministriju (VM). VM Komunikācijas daļa pauž, ka medikamentu pieejamība, jo īpaši bērniem un ģimenēm ar zemiem ienākumiem, ir ļoti nozīmīgs jautājums, ņemot vērā, ka saslimšanas bieži rodas pēkšņi un ar tām saistītās izmaksas nav iepriekš paredzamas. Tāpēc zāļu pieejamības uzlabošana ir noteikta kā viena no Veselības ministrijas galvenajām prioritātēm.
Ministrijā norāda, ka lai sniegtu komentāru par iesūtītajiem jautājumiem saistībā ar valsts kompensējamām zālēm bērniem, vispirms būtu nepieciešama detalizētāka informācija. Medikamenti, kas iekļauti valsts Kompensējamo zāļu sarakstā, tiek apmaksāti 75% vai 100% apmērā. Vienlaikus tas ir arī sociāls jautājums, jo noteiktās situācijās papildu atbalstu trūcīgām personām var nodrošināt arī pašvaldība.
Kā tiek sastādītas zāļu cenas?
“Zāļu cena aptiekā veidojas no vairākiem komponentiem: ražotāja cenas, lieltirgotavu un aptieku uzcenojumiem, pievienotās vērtības nodokļa. Lai mazinātu pacientu izdevumus par recepšu medikamentiem, no 2025. gada 1. janvāra Latvijā stājās spēkā izmaiņas recepšu zāļu cenu veidošanas principos – tika noteikti fiksēti lieltirgotavu un aptieku uzcenojumi par iepakojumu un ieviesta maksa par farmaceita pakalpojumu. Izmaiņu rezultātā:
-dārgākās recepšu zāles (virs 10 eiro) kļuva lētākas par 15–30%;
-zāles cenu grupā no 5 līdz 10 eiro – lētākas par 3–14% (līdz 1,40 eiro);
-savukārt lētākās recepšu zāles līdz 5 eiro pacientiem kļuva nedaudz dārgākas – par 5–35% (līdz 0,90 eiro).
No vienas zāļu cenas komponentes – farmaceita pakalpojuma maksas 75 centu apmērā, ir atbrīvotas vairākas sabiedrības grupas, tajā skaitā, ja recepte izrakstīta bērnam līdz 18 gadu vecumam, kā arī trūcīgas personas. Papildu piešķirtais finansējums šā gada otrajā pusē ļaus atbrīvot no farmaceita pakalpojuma maksas iedzīvotājus par recepšu zālēm cenu grupā līdz 10 eiro, kā arī cilvēkus ar I grupas invaliditāti.
Kompensējamo zāļu saraksti ir pieejami ārstniecības personām, aptieku darbiniekiem un arī iedzīvotājiem Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/kompensejamo-zalu-saraksti. Aicinām šādos gadījumos konsultēties ar ārstu, kā arī skaidrot iespējas saņemt finansiālu atbalstu pašvaldībā.”
