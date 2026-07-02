Lietuva paziņo par ideju minimālās algas celšanai līdz 1245 eiro; tikmēr latvieši sirgst grašos 0
Lietuvas Sociālās aizsardzības un darba ministrija valdībai iesniegusi priekšlikumu no 2027. gada palielināt minimālo mēneša darba algu (MMA) par 8% jeb 92 eiro, nosakot to 1245 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas.
Šāds valdības lēmuma projekts paredz noteikt minimālo algu, kas būs spēkā 2027. gadā.
Kā ziņo aģentūra BNS, darba devēju un arodbiedrību pārstāvji pagājušajā nedēļā bija vienojušies par nedaudz mazāku pieaugumu – 7,19% jeb 83 eiro, vienlaikus aicinot valdību par 4% jeb 30 eiro palielināt arī neapliekamo ienākumu minimumu (NPD).
Tomēr valdības pārstāvji neatbalstīja neapliekamā minimuma palielināšanu un tā vietā piedāvāja minimālo algu celt par 8%.
Gan arodbiedrību, gan darba devēju pārstāvji pauduši vilšanos, ka valdība nav ņēmusi vērā viņu kopīgo priekšlikumu. Uzņēmēju organizācijas norādījušas, ka cer uz jaunās valdības un jaunā premjerministra atbalstu.
Trīspusējās sadarbības padomes sēdē finanšu ministra vietnieks Dariuss Sadecks skaidroja, ka vienlaicīga minimālās algas un neapliekamā minimuma palielināšana valstij izmaksātu aptuveni 40 miljonus eiro.
Savukārt Lietuvas Bankas valdes priekšsēdētājs Gedimins Šimkus iepriekš norādījis, ka minimālās algas un neapliekamā minimuma palielināšana būtu jāvērtē atsevišķi, jo neapliekamā minimuma paaugstināšana jāpielāgo valsts budžeta iespējām, kuras pašlaik ir ierobežotas strauji augošo izdevumu dēļ.
Darba devēju un arodbiedrību vienošanos neatbalstīja arī Lietuvas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kameru asociācija un Lauksaimniecības kamera. To pārstāvji uzskata, ka minimālās algas pieaugums negatīvi ietekmēs daļu mazo uzņēmumu un lauksaimnieku, kuriem būs grūti nodrošināt lielāku atalgojumu.
Lietuvas Banka aprēķinājusi, ka pēc piesardzīgā scenārija minimālā alga nākamgad varētu pieaugt par 6,4% jeb 73,6 eiro, savukārt straujākas izaugsmes scenārijā – par 12% jeb 138,1 eiro.
Šobrīd Lietuvā minimālā mēneša darba alga ir 1153 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tā šā gada sākumā tika palielināta par 11% jeb 115 eiro un pašlaik veido 47,5% no vidējās darba algas valstī.
Ko Latvijā maijā rakstīja par minimālās algas palielināšanu?
Kā vēstīja portāls “BB.lv”, Latvijā atsākusies diskusija par minimālās algas paaugstināšanu — tiek apspriesti vairāki scenāriji, sākot no mērena pieauguma līdz būtiskam kāpumam virs 900 eiro.
Ko piedāvā valdība
Saskaņā ar Finanšu ministrijas plāniem minimālo algu paredzēts palielināt:
līdz 820 eiro 2027. gadā,
līdz 860 eiro 2028. gadā.
Pašlaik minimālā alga Latvijā ir 780 eiro.
Arodbiedrības prasa vairāk
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība uzskata, ka piedāvātais pieaugums ir nepietiekams, un pieprasa noteikt minimālo algu vismaz 835 eiro apmērā jau 2027. gadā.
Vienlaikus tiek rosināts pārskatīt arī neapliekamo minimumu.