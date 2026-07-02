Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto: Paula Čurkste/LETA

Lietuva paziņo par ideju minimālās algas celšanai līdz 1245 eiro; tikmēr latvieši sirgst grašos 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
20:56, 2. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Lietuvas Sociālās aizsardzības un darba ministrija valdībai iesniegusi priekšlikumu no 2027. gada palielināt minimālo mēneša darba algu (MMA) par 8% jeb 92 eiro, nosakot to 1245 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas.

Pēc pirmās ziemas jau gribēsies pārdot: 10 automašīnas, kas Latvijas klimatam nav piemērotas
Veselam
3 dārzeņi un 3 ogas, ko jūlijā vajadzētu ēst pilnām mutēm, lai organisms būtu “uzlādēts” ilgam laikam
“Tas var apturēt karu,” Zelenskis pēc nežēlīgā nakts trieciena Ukrainai nosauc risinājumu karadarbības pārtraukšanai 12
Lasīt citas ziņas

Šāds valdības lēmuma projekts paredz noteikt minimālo algu, kas būs spēkā 2027. gadā.

Kā ziņo aģentūra BNS, darba devēju un arodbiedrību pārstāvji pagājušajā nedēļā bija vienojušies par nedaudz mazāku pieaugumu – 7,19% jeb 83 eiro, vienlaikus aicinot valdību par 4% jeb 30 eiro palielināt arī neapliekamo ienākumu minimumu (NPD).

CITI ŠOBRĪD LASA
Policija lūdz palīdzēt jaunas meitenes meklēšanā. Iespējams, ka viņa uzturas “Akropole Rīga” apkārtnē
Daļai cilvēku Rīga no nākamā gada kļūs divreiz dārgāka
Veselam
36 gadus veca mamma cīnās par dzīvību, bet valsts medikamentiem pateikusi “nē” – Edijs Pipars aicina atvērt acis

Tomēr valdības pārstāvji neatbalstīja neapliekamā minimuma palielināšanu un tā vietā piedāvāja minimālo algu celt par 8%.

Gan arodbiedrību, gan darba devēju pārstāvji pauduši vilšanos, ka valdība nav ņēmusi vērā viņu kopīgo priekšlikumu. Uzņēmēju organizācijas norādījušas, ka cer uz jaunās valdības un jaunā premjerministra atbalstu.

Trīspusējās sadarbības padomes sēdē finanšu ministra vietnieks Dariuss Sadecks skaidroja, ka vienlaicīga minimālās algas un neapliekamā minimuma palielināšana valstij izmaksātu aptuveni 40 miljonus eiro.

Savukārt Lietuvas Bankas valdes priekšsēdētājs Gedimins Šimkus iepriekš norādījis, ka minimālās algas un neapliekamā minimuma palielināšana būtu jāvērtē atsevišķi, jo neapliekamā minimuma paaugstināšana jāpielāgo valsts budžeta iespējām, kuras pašlaik ir ierobežotas strauji augošo izdevumu dēļ.

Darba devēju un arodbiedrību vienošanos neatbalstīja arī Lietuvas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kameru asociācija un Lauksaimniecības kamera. To pārstāvji uzskata, ka minimālās algas pieaugums negatīvi ietekmēs daļu mazo uzņēmumu un lauksaimnieku, kuriem būs grūti nodrošināt lielāku atalgojumu.

Lietuvas Banka aprēķinājusi, ka pēc piesardzīgā scenārija minimālā alga nākamgad varētu pieaugt par 6,4% jeb 73,6 eiro, savukārt straujākas izaugsmes scenārijā – par 12% jeb 138,1 eiro.

Šobrīd Lietuvā minimālā mēneša darba alga ir 1153 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tā šā gada sākumā tika palielināta par 11% jeb 115 eiro un pašlaik veido 47,5% no vidējās darba algas valstī.

Ko Latvijā maijā rakstīja par minimālās algas palielināšanu?

Kā vēstīja portāls “BB.lv”, Latvijā atsākusies diskusija par minimālās algas paaugstināšanu — tiek apspriesti vairāki scenāriji, sākot no mērena pieauguma līdz būtiskam kāpumam virs 900 eiro.

Ko piedāvā valdība
Saskaņā ar Finanšu ministrijas plāniem minimālo algu paredzēts palielināt:

līdz 820 eiro 2027. gadā,
līdz 860 eiro 2028. gadā.
Pašlaik minimālā alga Latvijā ir 780 eiro.

Arodbiedrības prasa vairāk

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība uzskata, ka piedāvātais pieaugums ir nepietiekams, un pieprasa noteikt minimālo algu vismaz 835 eiro apmērā jau 2027. gadā.

Vienlaikus tiek rosināts pārskatīt arī neapliekamo minimumu.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Dzīvoju tikai uz pretsāpju tabletēm…” Liene rehabilitologa rindā gaida jau pusgadu, kamēr viņas paziņa pie speciālista tika dažu dienu laikā
Laimīgie! Igauņi palielina minimālo algu; mums līdz šādai summai vēl tāls ceļš ejams
Lietuvā atkal cels minimālo algu, bet skaistie solījumi, iespējams, dārgi maksās pašiem iedzīvotājiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.