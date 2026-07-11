VIDEO. Tu arī no tā bīsties? Lietuvā lāci mielošanās laikā sabiedē pērkona dārds 0
Lietuvas Mednieku un makšķernieku biedrība sociālajā tīklā “Facebook” dalījusies ar videoierakstu, kurā redzams, kā Kaišadoris rajonā esošajā Romato mežā, mednieku īpaši ierīkotā dzīvnieku pievilināšanas vietā, viesojies brūnais lācis.
Video materiālā redzams, kā brūnais lācis pilnīgā mierā un ar lielu baudu našķojas ar sarūpētajām veltēm. Tomēr šo rāmo idilli un lāča mielastu pēkšņi pārtrauca negaidīts pērkona dārds. Sadzirdot skaļo troksni, dzīvnieks noreaģēja vienā acumirklī – lācis zibsnīgi pielēca kājās, saspringa, uzmanīgi klausījās un sāka tramīgi lūkoties apkārt, lai novērtētu iespējamās briesmas.
Par laimi, izbīlis izrādījās īslaicīgs. Rūpīgi apskatījies un galīgi pārliecinājies, ka nekādu reālu draudu tuvumā nav, lācis ātri vien nomierinājās, atkal ērti iekārtojās tajā pašā vietā un kā nekas nebūtu bijis turpināja savas iesāktās vakariņas.