Finansiste, kulinārijas eksperte Ilze Jurkāne

"Latvijā ir milzīgs uzsvars uz to, ka sievietei ir jābūt bērniem. Tas ir apvainojošs!": Ilze Jurkāne atklāti par to, kāpēc viņa nav kļuvusi par mammu







Finansiste, kulinārijas eksperte Ilze Jurkāne, viesojoties žurnālistes Dainas Jāņkalnes raidījumā “Sieviete. Personīgi” runāja par ļoti personīgu tematu – par to, kādēļ viņa tā arī savā dzīvē nav kļuvusi par mammu.

“Latvijā ir milzīgs uzsvars uz to, ka sievietei ir jābūt bērniem. Tas ir apvainojošs un diskriminējošs! Ne visām sievietēm ir jābūt bērniem. Ne visas sievietes to var un ne visas sievietes to grib. Un laist bērnu pasaulē – ar to nav diezgan! Vismaz man nebūtu diezgan!” – sarunā teica Jurkāne.

“Ja es būtu gribējusi bērnus agrā jaunībā, tad, kad man varēja viņi būtu, tad man nebūtu bijusi karjera. Un man tā karjera bija svarīgāka,” – finansiste atklāti stāstīja.

Savu viedokli par dzīvi bez bērniem izteica arī Latvijā pazīstamā stiliste Žanna Dubska, kura, lai arī pati ir mamma, sacīja, ka viņa pazīst ļoti daudzas sievietes, kuras dzīvo savu dzīvi bez bērniem un ir ļoti laimīgas.

