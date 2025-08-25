#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

LA.LV
13:07, 25. augusts 2025
Ziņas Krimināls

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austruma pārvalde aizdomās par smagu noziegumu izdarīšanu meklē attēlā un video redzamās personas.

Personu atpazīšanas gadījuma likumsargi aicina zvanīt Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austruma pārvaldes dežūrdaļai pa tālruņa numuru 22404310 vai pa vienoto tālruņa numuru 112, vai arī rakstīt uz e-pastu: [email protected]!

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

Foto: Valsts policija
