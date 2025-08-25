“Trīs ugunis pacelsies…” Nostradama satraucošais pareģojums par nākamo gadu raisa gan bažas, gan cerības 0
Franču astrologs Nostradams savās noslēpumainajās četrrindēs pierakstīja vīzijas, kuras mūsdienu pētnieki sasaista ar dažādiem notikumiem. Par 2026. gada pravietojumu ziņo City magazine.
Viens no visbiežāk citētajiem pareģojumiem skan šādi: “Kad Marss vadīs savu ceļu zvaigžņu vidū, cilvēku asinis apslacīs svētnīcu. Trīs ugunis pacelsies no Austrumu puses, kamēr Rietumi klusumā zaudēs savu gaismu.”
Analītiķi uzskata, ka Marss var simbolizēt karu vai globālu pasaules kārtības pārveidi. Savukārt “trīs ugunis no Austrumiem” bieži tiek interpretētas kā jaunu spēku – Ķīnas, Indijas un citu Āzijas valstu – pieaugums, šo valstu ietekmes pastiprināšanās pasaulē.
Vienlaikus Nostradams runā arī par Veneras – mīlestības un harmonijas simbola – spēka zudumu. To interpretē kā cilvēces empātijas mazināšanos uz digitalizācijas fona.
Tāpat netrūkst prognožu par Rietumiem. Daži pētnieki viņa vārdos saskata brīdinājumu par ASV un Eiropas globālās dominances beigām. Pēc viņu domām, noriets var izpausties nevis militārajā, bet gan kultūras un ideoloģijas laukā.
Neskatoties uz drūmajiem pareģojumiem, Nostradams atstāj arī kādu cerības stariņu: “Ēnas kritīs, bet gaismas cilvēks piecelsies, un zvaigznes vadīs tos, kas raugās sevī.”
Interpretētāji to uzlūko kā norādi uz garīgu atmodu pēc krīzes. Viņi uzsver, ka 2026. gads var kļūt ne tikai par pārbaudījumu, bet arī par patiesības gadu.
Svarīgi atcerēties, ka raksta saturs ir simbolisks un izklaidējošs, tas nav zinātniski pamatots!