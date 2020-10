Foto: TASS/SCANPUX/LETA

Latvijā reģistrēts līdz šim lielākais ar Covid-19 mirušo un arī inficēto skaits





Papildināts plkst.13.04.

Piektdien Latvijā atklāti 259 jauni Covid-19 gadījumi, kas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī atklātais inficēto skaits, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.

Pagājušajā diennaktī miruši četri ar Covid-19 inficēti cilvēki, un arī šis ir lielākais rādītājs, kāds vienā diennaktī līdz šim reģistrēts Latvijā.

No mirušajiem Covid-19 pacientiem viens bijis vecuma grupā no 45 līdz 50 gadiem, bet trīs – vecuma grupā no 80 līdz 90 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 52 ar Covid-19 inficētie.

Aizvadītajā diennaktī veikti kopumā veikti 5632 Covid-19 testi, līdz ar to diennakts laikā atklāto pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testēto skaitu sasniedzis līdz šim augstāko punktu – 4,6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 4467 personas, bet atveseļojušās – 1357.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušās diennakts laikā slimnīcās ievietoti 27 jauni Covid-19 pacienti, un arī šis rādītājs ir tuvs 21.oktobrī fiksētajam negatīvajam rekordam, kad slimnīcās tika ievietots 31 Covid-19 pacients.

Vakar no Latvijas slimnīcām izrakstīti 13 pacienti, līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas 127 pacienti, no kuriem 119 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet astoņi – ar smagu slimības gaitu. Salīdzinoši vakar tika ziņots par desmit pacientiem, kuriem ir smaga saslimšanas ar Covid-19 gaita.

Kopš Covid-19 parādīšanās no slimnīcām izrakstīti kopumā 322 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) ir izteikusies, ka Latvijas slimnīcās ir aptuveni 250 gultasvietas Covid-19 pacientiem, bet pēc šīs robežas pārsniegšanas būtu jādomā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pārorganizēšanu.