"Latvijā vēl ir daudz cilvēku, kuri grib vakcinēties." Infektologs uzskata, ka nevajadzētu pārspīlēt bažas par nevakcinēšanos







Patlaban nebūtu pareizi pārspīlēt bažas, ka Latvijā cilvēki nevakcinēsies pret Covid-19, Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta panorāma” pauda Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis.

Viņš norādīja, ka Latvijā vēl ir daudz cilvēku, kuri grib vakcinēties pret Covid-19, bet pie savas potes vēl nav tikuši.

“Kamēr mums ir daudz cilvēku, kas tic [vakcinācijai], mums jāiet uz priekšu un jāvakcinē cilvēki, kas tic, un tad mēs lēnām pievērsīsimies tiem, kas netic,” sacīja Dumpis.

Viņš uzsvēra, ka vairākas sabiedrības grupas aizvien “stāv rindā” pēc savas vakcīnas pret Covid-19, tostarp daudzi nebaidās arī no “AstraZeneca” preparāta.

“Es šeit tādu lielu problēmu neredzu. Protams, ir īslaicīgas neskaidrības. Šodien būs Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) paziņojums, kas precizēs šīs retās komplikācijas, kuru dēļ ir uztraukums, un mēs iesim uz priekšu,” norādīja infektologs.

“Daudzi, kuri grib vakcinēties, vakcīnu vēl nav saņēmuši, tāpēc es varbūt nepārspīlētu šīs bažas, ka Latvijā cilvēki nevakcinēsies,” rezumēja Dumpis.

Kā ziņots, EZA šodien sniegs slēdzienu par “AstraZeneca” vakcīnas pret Covid-19 saistību ar trombembolijas gadījumiem, kā arī turpmākajām darbībām saistībā ar šīs vakcīnas lietošanu, liecina informācija EZA mājaslapā.

Līdz šim virkne Eiropas Savienības valstu ir uz laiku apturējušas šīs vakcīnas lietošanu līdz brīdim, kamēr EZA sniedz savu slēdzienu.

Arī Latvija papildu piesardzības nolūkā pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), Imunizācijas valsts padomes (IVP), Zāļu valsts aģentūras un Veselības inspekcija (VI) rekomendācijas pirmdien uz laiku apturēja vakcināciju ar “AstraZeneca” vakcīnu.

Kā aģentūru LETA informēja ZVA, lēmums pieņemts, balstoties uz ziņojumiem no atsevišķām Eiropas Savienības valstīm par trombembolijas un līdzīgiem gadījumiem, kas novēroti dažādos laika posmos pēc vakcīnas saņemšanas.

Vienlaikus SPKC, IVP, ZVA un VI uzsver, ka līdz šim nav datu par cēloņsaistību starp vakcināciju un nopietniem veselības traucējumiem. Lēmums uz laiku līdz divām nedēļām apturēt vakcināciju ar “AstraZeneca” vakcīnu pieņemts tikai papildu piesardzības nolūkā līdz brīdim, kad tiks saņemta informācija par cēloņsaistības izvērtēšanu par līdz šim ziņotajiem gadījumiem.

ZVA arī akcentēja, ka veselības sarežģījumi, tostarp trombembolijas gadījumi, var tikt novēroti iedzīvotāju vidū dažādu iemeslu dēļ, neatkarīgi no zaļu lietošanas vai vakcinācijas, jo to iemesli var būt dažādi.

Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens ziņojums, kurā norādītie veselības traucējumi līdzinātos citās Eiropas Savienības valstīs ziņotajiem saistībā trombembolijas signālu, kura izskatīšanu patlaban veic EZA drošuma komiteja. Informācija par ZVA saņemtiem Covid-19 vakcīnu blakusparādību ziņojumiem tiek regulāri publicēta ZVA tīmekļvietnē.

Tikmēr otrdien EZA nāca klajā ar paziņojumu, ka aģentūra ir stingri pārliecināta par ieguvumiem no “AstraZeneca” vakcīnas. “Mēs joprojām esam stingri pārliecināti, ka ieguvumi no “AstraZeneca” vakcīnas, novēršot Covid-19 un ar to saistīto hospitalizācijas un nāves risku, atsver šo blakņu risku,” preses konferencē pavēstīja EZA vadītāja Emera Kuka. Arī Pasaules Veselības organizācija rekomendē turpināt izmantot “AstraZeneca” vakcīnu.