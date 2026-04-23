Latvijas fintech uzņēmumi stiprina sadarbību Apvienotajā Karalistē
Šonedēļ, 21. aprīlī Londonā Latvijas fintech (finanšu tehnoloģiju) nozare ar kopīgu delegāciju un nacionālo stendu piedalījās vienā no nozīmīgākajiem finanšu tehnoloģiju pasākumiem pasaulē – Innovate Finance Global Summit (IFGS), kas norisinās UK FinTech Week (Apvienotās Karalistes finanšu tehnoloģiju nedēļas) ietvaros. Tirdzniecības misiju organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), pulcējot nozares uzņēmumus un organizācijas ar mērķi stiprināt sadarbību ar Apvienotās Karalistes partneriem un paplašināt Latvijas fintech uzņēmumu starptautisko klātbūtni.
Misijas laikā Latvijas delegācija aktīvi piedalījās konferences programmā, veidoja jaunus kontaktus ar investoriem, finanšu institūcijām un tehnoloģiju uzņēmumiem, kā arī iesaistījās tīklošanās pasākumos. Par būtisku notikumu kļuva savstarpējās saprašanās memoranda (MoU) parakstīšana starp Fintech Latvija asociāciju un Innovate Finance (Apvienotās Karalistes finanšu tehnoloģiju nozares asociācija), kas iezīmē jaunu posmu abu valstu fintech ekosistēmu sadarbībā. Vienošanās paredz padziļinātu zināšanu apmaiņu, kopīgu iniciatīvu attīstību un jaunu biznesa iespēju veicināšanu.
“Latvijas fintech nozare šobrīd ir straujas izaugsmes posmā, un mūsu mērķis ir to nostiprināt kā vienu no vadošajām nozarēm reģionā. Sadarbība ar Apvienoto Karalisti – vienu no pasaules nozīmīgākajiem finanšu centriem – dod Latvijas uzņēmumiem piekļuvi kapitālam, zināšanām un globāliem tirgiem. Mēs mērķtiecīgi attīstām konkurētspējīgu regulējumu, talantu piesaisti un inovāciju vidi, lai Latvija kļūtu par vietu, kur rodas un attīstās nākamās paaudzes finanšu tehnoloģiju risinājumi,” uzsver Ekonomikas Ministrs Viktors Valainis.
Tirdzniecības misijā piedalījās Latvijas fintech uzņēmumi un nozares pārstāvji, tostarp Fintech Latvija asociācija, Abillio, Deploi, Elemexa un Crassula, apliecinot nozares daudzveidību un gatavību konkurēt starptautiskā mērogā.
“Dalība globālajā finanšu tehnoloģiju samitā Londonā apliecina, ka Latvijas fintech nozare ir gatava spēlēt daudz lielāku lomu starptautiskajā tirgū. Mūsu uzņēmumi piedāvā inovatīvus, uzticamus un regulētus risinājumus, kas spēj konkurēt arī vienā no attīstītākajiem finanšu centriem pasaulē. Šādas tikšanās palīdz ne tikai atrast jaunus sadarbības partnerus, bet arī stiprina Latvijas reputāciju kā vietai, kur top mūsdienīgi finanšu risinājumi ar globālu potenciālu,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Finanšu tehnoloģiju nozare Latvijā pēdējos gados kļuvusi par vienu no straujāk augošajām un eksportspējīgākajām tautsaimniecības jomām. Tā apvieno inovācijas, augstas pievienotās vērtības pakalpojumus un globālu skatījumu, vienlaikus sniedzot būtisku ieguldījumu ekonomikā un valsts starptautiskajā konkurētspējā. Latvija mērķtiecīgi attīsta fintech ekosistēmu, balstoties uz skaidru regulējumu, modernu infrastruktūru un piekļuvi Eiropas tirgum.
“Šī sadarbība ir svarīga ne tikai no Latvijas uzņēmumu eksportspējas kāpināšanas viedokļa, bet arī no investīciju piesaistes viedokļa – Fintech uzņēmumiem, kuri savu darbību uzsāk Londonā, var būt aktuāla piekļuve Eiropas savienības tirgum – un šajā aspektā Latvija šobrīd spēj nodrošināt pieejamu licencēšanas procesu jurisdikcijā ar labu reputāciju. Jau šobrīd esam strādājuši ar investoriem no Apvienotās karalistes, kuri izrāda interesi par specializētās bankas licenci.” uzsver Latvijas Fintech Asociācijas vadītāja Tīna Lūse.
Valsts fintech attīstības stratēģija paredz turpmāk stiprināt trīs galvenos virzienus – infrastruktūru un regulējumu, piekļuvi kapitālam un talantu pieejamību. Tas ietver gan vienkāršotāku ārvalstu uzņēmumu integrāciju, gan inovatīvu finanšu risinājumu, tostarp digitālo aktīvu un blokķēdes tehnoloģiju, attīstību, kā arī mērķtiecīgu investīciju un cilvēkkapitāla piesaisti.
Šī iniciatīva ir nozīmīgs solis Latvijas fintech nozares starptautiskās konkurētspējas stiprināšanā un valsts atpazīstamības veicināšanā kā inovatīvam un uzticamam partnerim finanšu tehnoloģiju jomā.
Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionāla attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tajā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu par attiecināmajām izmaksām.