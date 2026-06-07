“Pēc sešiem vakarā attopies, ka aliņu vairs nevar nopirkt!” Dvarionas atklāj, kā viņu ietekmēja pēdējie alkohola iegādes ierobežojumi 0

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LA.LV
18:26, 7. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Alkohola tirdzniecības ierobežošana ir pareizs virziens, taču lielākais jautājums ir par to, cik efektīvi izvēlētie risinājumi sasniedz iecerēto mērķi. Tā TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda mūziķis un radio personība Artis Dvarionas.

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“Tas, ka vajag ierobežot un arvien vairāk domāt, kā to labāk izdarīt, tas ir pareizi. Jautājums, vai šis konkrētais strādā tajā virzienā, kā gribēts,” sacīja Dvarionas. Viņaprāt, diskusijai nevajadzētu aprobežoties tikai ar alkohola iegādes laiku ierobežojumiem.

“Man kaut kā ir sajūta, ka vairāk tas ir stāsts nevis par pulksteņiem, cikos to var nopirkt, bet par pieejamību kopumā,” norādīja viņš.

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Dvarionas atgādināja, ka sabiedrībā bieži izskan viedoklis par alkohola tirdzniecības vietu lielo skaitu. “Ir sajūta, ka uz katra stūra tagad ir alkohola bode vai veikals, kur alkoholu var nopirkt,” viņš sacīja, piebilstot, ka varētu vērtēt arī Skandināvijas valstu pieredzi, kur alkohola pieejamība tiek ierobežota citādāk.

Runājot par nesen ieviestajiem alkohola tirdzniecības laika ierobežojumiem, Dvarionas atzina, ka sākotnēji tie bijuši jūtami. “Protams, pirmajās dienās un nedēļās, īpaši darbdienu vakaros vai svētdienās, tu attopies pēc sešiem un saproti, ka aliņu vairs nevar nopirkt,” viņš stāstīja.

Tomēr, viņaprāt, cilvēki jaunajai kārtībai ir pielāgojušies. “Es domāju, ka cilvēki ir adaptējušies šai situācijai. Man personīgi tas vairs neietekmē. Ja es domāju uz priekšu un zinu, ka man varētu vajadzēt, tad es to savlaicīgi iegādājos,” sacīja Dvarionas.

Viņš arī atzina, ka pēdējos gados pats alkoholu lieto mazāk, jo, tāpat kā daudzi citi, arvien biežāk izvēlas bezalkoholiskos dzērienus. “Pateicoties pieprasījumam, šī nozare ļoti jūtami un strauji attīstās. Tas vairs nav tā, kā bija pirms pieciem gadiem. Mūsdienās var dabūt bezalkoholisko alu, kas tiešām dod sajūtu, ka dzer alu,” pauda radio personība.

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