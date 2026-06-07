Foto: AFP/Scanpix/LETA

Nepilngadīga ieslodzītā nāve Olaines cietuma slimnīcā: tieslietu ministrs un jaunieša māte pieprasa atbildes 64

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LETA
12:55, 7. jūnijs 2026
Ziņas Krimināls

Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS) ir uzdevis Ieslodzījuma vietu pārvaldei līdz 10. jūnijam sniegt detalizētu ziņojumu par Olaines cietuma slimnīcā notikušo nepilngadīga ieslodzītā nāves gadījumu, kā arī par kopējo situāciju saistībā ar nāves un pašnāvību gadījumiem ieslodzījuma vietās.

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Kā aģentūru LETA informēja Tieslietu ministrijas Komunikācijas departamentā, rezolūcija izdota pēc plašsaziņas līdzekļos publiskotās informācijas par notikušo Olaines cietuma slimnīcā un statistiku par nāves gadījumiem ieslodzījumā. Pērn ieslodzījuma vietās dzīvību zaudēja 32 cilvēki.

Smiltēns uzsver, ka ir jānodrošina skaidrība par notikušo un jāpārliecinās, ka no šādiem gadījumiem izdara secinājumus. Tieslietu ministrs akcentē, ka valsts nedrīkst novērsties no problēmām, kas skar cilvēku dzīvību un drošību.

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Smiltēns pieprasījis sniegt informāciju par konkrētā gadījuma apstākļiem un iestādes rīcību pirms incidenta un pēc tā, kā arī apkopot datus par 2025. gadu un 2026. gada pirmajiem pieciem mēnešiem ieslodzījuma vietās notikušajiem nāves gadījumiem, tostarp pašnāvībām.

Vienlaikus Ieslodzījuma vietu pārvaldei jāsniedz ziņojums par līdz šim īstenotajiem pasākumiem nepilngadīgo ieslodzīto psihiskās veselības aprūpē, pašnāvības riska novērtēšanā un novēršanā, kā arī par plānotajiem uzlabojumiem drošības un uzraudzības jomā.

Tieslietu ministrs atzīmē, ka īpaša uzmanība jāpievērš nepilngadīgo ieslodzīto psihiskās veselības aprūpei, savlaicīgai risku identificēšanai un rīcībai risku novēršanai, lai nākotnē nepieļautu līdzīgas traģēdijas.

LTV Ziņu dienests vēstīja, ka 17 gadus vecs jaunietis neilgi pirms Ziemassvētkiem nomira Olaines cietuma slimnīcā. Cietumā viņš atradās par narkotisko vielu lietošanu un zādzībām.

Vecākiem bija apturētas aizgādības tiesības. Pēc kārtējā likumpārkāpuma un sodu izciešanas cietumā jaunietis bija nonācis bērnu aprūpes iestādē “Ezermalas”.

Jaunieti vairākkārt pārveda uz Olaines cietuma slimnīcu nekontrolējamas uzvedības un paškaitējuma dēļ. Rīgas sociālā atbalsta centra struktūrvienības “Ezermala” vadītāja Agne Lībore klāsta, ka jaunietim bija vairāki paškaitējuma mēģinājumi, par kuriem Ieslodzījuma vietu pārvalde esot zinājusi.

Ieslodzījuma vietu pārvalde atteicās gadījumu skaidrot, atsaucoties uz ģimenes lūgumu pēc privātuma un tēmas sensitīvo raksturu, un norādīja, ka sāktais kriminālprocess februārī izbeigts, nekonstatējot noziegumu. Jaunieša māte to noliedz. Viņa vēlas runāt publiski un apgalvo, ka nav saņēmusi skaidras atbildes par dēla nāvi.

Šis ir vienīgais gadījums pēdējo piecu gadu laikā, kad ieslodzījumā miris nepilngadīgais.

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