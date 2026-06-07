Nākamnedēļ gumijnieki būs uzticami sabiedrotie – sinoptiķi sola lietu vairāku dienu garumā 0
Jaunās darba nedēļas sākumā Latvijas teritorijā laikapstākļus noteiks ciklona centrs, kas šķērsos valsts austrumus, kā rezultātā pirmdienas rītā valsts dienvidaustrumus sasniegs intensīva nokrišņu zona, kas dienas laikā virzīsies uz ziemeļiem, daudzviet nesot stipras lietusgāzes, liecina sinoptiķu prognozes.
Turpmākajās dienās saule mīsies ar mākoņiem, kā arī daudzviet gaidāms lietus – otrdien līs galvenokārt austrumos, bet trešdien jau atkal plašākā teritorijas daļā. Termometra stabiņš šajās dienās daudzviet pakāpsies līdz +18…+23 grādu atzīmei.
Pirmdienas diena sāksies ar mākoņainu laiku, debesis skaidrosies vien vietām. Teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus – valsts rietumu un centrālajos rajonos veidosies gubu-lietus mākoņi, kas vietām nesīs stipras lietusgāzes un pērkona negaisu. Tajā pašā laikā valsts dienvidaustrumus jau no rīta sasniegs plašāka nokrišņu zona, kas dienas gaitā virzīsies uz ziemeļiem, valsts austrumos atnesot stipru lietu, vietām arī pērkona negaisu, un tur lokāli pastāvēs iespējamība arī ļoti stiprām lietusgāzēm. Lai gan dominēs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt brāzmaināks. Gaiss teju visā valstī iesils līdz +18…+23 grādiem.
Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, un dienas otrajā pusē tie atnesīs arī īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +21…+23 grādiem.
Otrdien un trešdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to daudzviet būs brīži ar sauli. Otrdienas naktī un rīta stundās lietus gaidāms galvenokārt valsts austrumos, turklāt Vidzemē turpināsies stipras lietavas un vietām būs dzirdami pērkona dārdi. Trešdien lietus gaidāms plašākā teritorijas daļā, lai gan nokrišņu intensitāte jau būs mazāka.
Pūšot lēnam vējam, otrdien atsevišķos rajonos veidosies migla, bet trešdien vējš iegriezīsies no dienvidu puses un pūtīs lēni līdz mēreni. Naktīs gaisa temperatūra būs +10…+15 grādu robežās. Trešdien gaisa temperatūra dienas laikā daudzviet jau būs zemāka nekā nedēļas sākumā.
Nedēļas otrajā pusē sinoptisko situāciju turpinās noteikt vairāki cikloni, tādēļ, lai gan saule mīsies ar mākoņiem un vējš saglabāsies lēns, laiks būs nokrišņiem bagāts un mitrs. Gaisa temperatūra kā naktīs, tā arī dienās būs nedaudz zemāka, dienās nepārsniedzot +20 grādu atzīmi.