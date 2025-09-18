&#8220;Black Hawk&#8221; helikopters starptautiskās lidostas &#8220;Rīga&#8221; jaunatklātajā heliportā (helikoptera nosēšanās laukumā).
“Black Hawk” helikopters starptautiskās lidostas “Rīga” jaunatklātajā heliportā (helikoptera nosēšanās laukumā).
FOTO: Edijs Pālens/LETA

Latvijas gaisa telpa pierobežā diennakts tumšajā laikā turpmāk tiks slēgta 0

LETA
20:00, 18. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Turpinot ierobežojumus Latvijas gaisa telpas zonā pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju, no šodienas līdz 8.oktobrim tā tiks slēgta diennakts tumšajā laikā no plkst.20 līdz plkst.7, aģentūra LETA noskaidroja Aizsardzības ministrijā.

Reklāma
Reklāma
Ziemeļkoreja ļoti dusmīga uz Krieviju: abu līderu savienība sāk plīst pa šuvēm 15
Kokteilis
Šīs zodiaka zīmes var sākt gatavoties patiesu bagātību tērēšanai: veiksme uzsmaidīs tikai trim
Veselam
Organisms sāk prasīt lielāku uzmanību? 8 pārtikas produkti, kurus ikvienam vīrietim, sasniedzot 50 gadu slieksni, būtu jāiekļauj savā uzturā
Lasīt citas ziņas

Ierobežojumi Latvijas gaisa telpā pie Krievijas un Baltkrievijas robežas dod iespēju Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pilnvērtīgi kontrolēt gaisa telpas aizliegto zonu un pastiprināti testēt akustiskās gaisa telpas novērošanas sistēmas, veikt dronu un pretdronu simulācijas, izvietot un trenēt mobilās kaujas vienības, vērtē ministrija. Izvērtējot riskus, pieņemts lēmums turpināt ierobežojumus tikai diennakts tumšajā laikā, kad ir lielākais apdraudējumu risks.

Kā vēstīts, iepriekš pieņemts lēmums no 11.septembra līdz 18.septembrim slēgt Latvijas gaisa telpas zonu pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju. Ierobežojumi skar tikai tos lidaparātus, kuri lido līdz sešu kilometru augstumam, bet pārējās lidmašīnas varēs šķērsot šo zonu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Paši jau to maksāsim, bet nepieteikties arī muļķīgi…” Iedzīvotāji dalās pārdomās par OIK
Kokteilis
“Rūgts!” Magone jau līgavas statusā? Viņas kavalieris laiku velti netērē
Masveida evakuācija Berlīnē – tūkstošiem cilvēku dots rīkojums atstāt savas mājas

Lēmums par gaisa telpas izmantošanas ierobežojumiem sekoja pēc tam, kad Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.

Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku izvērtējumu tūlītēja militāra apdraudējuma Latvijai nav, taču visaptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” laikā Nacionālie bruņotie spēki ir paaugstinātā gatavībā. Lai mazinātu dronu apdraudējumu, Latvijas austrumu pierobežā pastāvīgā dežūrā atrodas Nacionālo bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības vienības, lai vajadzības gadījumā notriektu agresorvalstu dronus.

Tāpat ir pastiprināta NATO patrulēšanas misija, kā arī tiek ieviestas jaunas akustiskās gaisa telpas novērošanas sistēmas. Pēdējā gada laikā ir veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas sadarbībā ar Latvijas Gaisa satiksmi ļauj ātri slēgt gaisa telpu apdraudētās teritorijās. Tāpat ir veiktas izmaiņas, kas pastiprina lidojumu kontroli Latvijas austrumu gaisa telpā.

Aizsardzības ministrs visaptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” laikā uzdevis Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pastiprināt gatavību, lai nodrošinātu Latvijas gaisa, informatīvās un kibertelpas pastiprinātu novērošanu, kā arī veikt visu zemessargu apziņošanu ar mērķi noskaidrot viņu gatavību ierasties vienībās un veikt kaujas uzdevumus.

Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības “Namejs 2025” notiek no 2.septembra līdz 8.oktobrim visā Latvijā. Tajās piedalās karavīri un zemessargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Premjere: Realitāte ir tāda — mums jābūt gataviem, ka droni var lidot
Bez lidojuma plāna un ar izslēgtu transponderu. Krievijas helikopters pārkāpis Igaunijas gaisa telpu
Traucējumu skaits pirmajā pusgadā pieaudzis par 88%! Vai GPS problēmas Latvijas gaisa telpā ir bīstamākas nekā jebkad?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.