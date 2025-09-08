Ekrānšāviņš no X

Bez lidojuma plāna un ar izslēgtu transponderu. Krievijas helikopters pārkāpis Igaunijas gaisa telpu 13

LETA
19:47, 8. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas helikopters svētdien pārkāpis Igaunijas gaisa telpu.

Saskaņā ar Igaunijas Aizsardzības spēku Ģenerālštāba preses dienesta sniegto informāciju helikopters “Mi-8” bez atļaujas ielidojis Igaunijas gaisa telpā virs Baltijas jūras netālu no Vaindlo salas.

Helikopteram nav bijis lidojuma plāna, un tā transponders bijis izslēgts.

Igaunijas gaisa telpā helikopters uzturējies aptuveni četras minūtes.

Saistībā ar šo incidentu Igaunijas Ārlietu ministrija iesniegusi notu Krievijas vēstniecības Igaunijā pagaidu pilnvarotajam lietvedim.

Šis bija jau trešais Krievijas gaisakuģa veiktais Igaunijas gaisa telpas pārkāpums šogad.

