Bez lidojuma plāna un ar izslēgtu transponderu. Krievijas helikopters pārkāpis Igaunijas gaisa telpu 13
Krievijas helikopters svētdien pārkāpis Igaunijas gaisa telpu.
Saskaņā ar Igaunijas Aizsardzības spēku Ģenerālštāba preses dienesta sniegto informāciju helikopters “Mi-8” bez atļaujas ielidojis Igaunijas gaisa telpā virs Baltijas jūras netālu no Vaindlo salas.
Helikopteram nav bijis lidojuma plāna, un tā transponders bijis izslēgts.
Igaunijas gaisa telpā helikopters uzturējies aptuveni četras minūtes.
Saistībā ar šo incidentu Igaunijas Ārlietu ministrija iesniegusi notu Krievijas vēstniecības Igaunijā pagaidu pilnvarotajam lietvedim.
Šis bija jau trešais Krievijas gaisakuģa veiktais Igaunijas gaisa telpas pārkāpums šogad.
JUST IN: Estonia summoned the Russian Embassy’s chargé d’affaires after a Russian MI-8 helicopter violated its airspace near Vaindloo Island yesterday staying four minutes without a flight plan, transponder, or radio contact. This marks Estonia’s third airspace breach by Russia… pic.twitter.com/FKcGLTQ9CL
— GeoInsider (@InsiderGeo) September 8, 2025