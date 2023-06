Latvijas Paralimpiskā komiteja no “Mēness aptiekas” saņems 120 000 eiro atbalstu – parasportisti varēs turpināt sportot veselībai un augstiem sasniegumiem

Publicitātes foto

Lielākajos parasporta svētkos Siguldā parakstīts jauns Latvijas Paralimpiskās komitejas (LPK) līgums ar “Mēness aptieku” par atbalstu 120 000 eiro apjomā nākamajam darbības periodam, tādējādi gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie ar invaliditāti varēs turpināt sportot veselībai un augstiem parasporta sasniegumiem.

“Mēs atbalstām parasportistu socializēšanos, centienus ieviest dzīvē kaut ko jaunu, stiprināt ticību saviem spēkiem un gūt arī augstus sasniegumus parasportā! Novērtējam Latvijas Paralimpiskās komitejas uzticību mums kā lieldraugam – palīdzēt organizēt ikdienas treniņus bērniem un jauniešiem, Parasporta dienu un citus pasākumus, nodarbības “Veselības pietura”, palīdzēt piedalīties sacensībās Latvijā un ārzemēs, būt kopā ikdienā un prieka brīžos, kad smagais darbs vainagojas ar nozīmīgām mūsu parasportistu uzvarām. Priecājamies stiprināt draudzību gan ar pašiem mazākajiem sportotājiem, kuriem viss vēl priekšā, gan Latvijas parasporta zvaigznēm kā Diāna Krūmiņa, Rihards Snikus, Aigars Apinis un citi.

Mēs, “Mēness aptieka”, priecājamies par katru, kurš savu laiku velta kustībai, sportam un veselībai. Mūsu farmaceiti savas rūpes un zināšanas atbildīgi iegulda stiprākai un veselākai sabiedrībai. Tāpēc ar lielu entuziasmu turpināsim atbalstīt Latvijas Paralimpisko komiteju. Mēs zinām, ka sports ir drošs pamats ceļam uz veselīgāku un iekļaujošu sabiedrību, kādu vēlamies redzēt nākotnē,” pauž “Mēness aptiekas” valdes priekšsēdētāja Vilma Druliene.

“Tradīcija, ko ar kolēģiem esam iedibinājuši, šogad svinēs savu 10 gadu jubileju, un redzam, ka katru gadu sportotgribētāju skaits aug. Šo gadu gaitā Parasporta diena ir piesaistījusi bērnus, jauniešus un pieaugušos, kas ik gadu papildina arī parasportistu rindas, tāpēc jo īpaši liels prieks, ka atkal pēc ilgākas pauzes varam visi satikties un baudīt šo sporta svētku atmosfēru. Mums jāsaprot, ka, ja rīkojam Paralimpisko sporta dienu, jārēķinās arī ar pēctecību un jauno sportistu pieaugumu – zinām, ka cilvēki vēlēsies attīstīt savas spējas kādā no sporta veidiem, un ar valsts piešķirto finansējumu mēs diemžēl nevaram piedāvāt šādas iespējas. Tāpēc esam ļoti pateicīgi par “Mēness aptiekas” stabilo atbalstu jauno sportistu attīstībai,” gandarījumu par ilggadējo sadarbību ar “Mēness aptieka” pauž Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte.

„2. jūnijā tika parakstīts jau otrais sadarbības līgums ar „Mēness aptieku” – Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsponsoru, lieldraugu! Kā sportists un arī federācijas vadītājs esmu priecīgs par atbalstu, kas ļauj mums nodrošināt treniņprocesu un dalību sacensībās gan tikko sportot sākušajiem, gan vienības sportistiem, kuri jau pierādījuši sevi starptautiskā mērogā. Valsts atbalsts parasportam ir nesamērīgi niecīgs, tādēļ, tikai pateicoties “Mēness Aptiekas” finansiālajam atbalstam, veiksmīgi attīstās bērnu un jauniešu parasporta kustība, ļaujot rīkot ne tikai treniņus Latvijā, bet arī aizbraukt uz starptautiskām sacensībām un sporta nometnēm.

Liels prieks un gods sadarboties ar “Mēness aptieku”! Ir prieks, ka izveidojušās draudzīgas attiecības gan ar vadītājiem, gan farmaceitiem, darbiniekiem, kuri vienmēr tur īkšķus par parasportistiem un, kur iespējams, atbalsta ar savu līdzdalību. Piemērs draudzībai ir tikko Siguldā aizvadītā Parasporta diena.

Runājot ar “Mēness aptiekas” kolēģiem, esmu sapratis, ka sadarbība ir spēcinoša mums visiem: sportisti saņem gan finansiālu, gan morālu atbalstu, savukārt mēs, daloties ar saviem dzīves stāstiem, pretim dodam iedrošinājumu un ticību saviem spēkiem,” gandarīts ir paralimpiskais čempions, LPK viceprezidents Aigars Apinis.

Pirmo reizi Parasporta dienā Siguldā ar “Mēness aptiekas” atbalstu pieejama arī “Veselības pietura”, dalībniekiem radot iespēju izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura līmeni asinīs, ķermeņa masas indeksu, kā arī konsultēties ar farmaceitēm Indru Bukšu un Kitiju Kaļķi, par pareiza uztura jautājumiem konsultēties ar Santu Ķiģeli un kopīgi zīmēt “Veselīga uztura šķīvi”.

“Siguldas sporta centrā” notiekošajā Parasporta dienā pēc vairāku gadu pārtraukuma pulcējušies 400 dalībnieki – gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie ar invaliditāti, lai sacenstos dažādos sev piemērotos komandu un individuālajos sporta veidos, iesaistīsies arī citās ar veselības stiprināšanu saistītās aktivitātēs. Sportotājiem nodrošināta iespēja iepazīties un izmēģināt spēkus četros komandu sporta veidos – Boccia, sēdvolejbolā, ratiņbasketbolā un golbolā, kā arī individuālajos sporta veidos – mehāniskajā airēšanā uz ergometriem Concept II, peldēšanā cilvēkiem ar fizisku invaliditāti (kustību traucējumiem), galda tenisā, šaušanā, ratiņtenisā, tandēma riteņbraukšanā, parariteņbraukšanā, golbolā; vairākās vieglatlētikas disciplīnās: diska un šķēpa mešanā, skriešanā, tāllēkšanā, vālītes mešanā, skriešanas disciplīnā ar sporta ratiņkrēslu, basketbola soda metienos. Jāatzīmē, ka tādi sporta veidi kā orientēšanās, golbols, parariteņbraukšana, skriešana, tāllēkšana Parasporta dienā ir iekļauti pirmo reizi. Kā jaunums šogad ir karatē paraugdemonstrējumi. Tāpat sacensību dalībniekiem sarūpēti dažādi pārsteigumi un piemiņas veltes, kā arī iespēja sevi pierādīt sportiskās aktivitātēs un iepazīties ar līdzīgi domājošajiem.













Parasporta diena Latvijā notiek 10. reizi, kopš 2011. gada, tās mērķis ir popularizēt paralimpisko kustību Latvijā un veicināt socializēšanos ar sporta palīdzību. Ar tik lielu dalībnieku skaitu tā organizēta pēc trīs gadu pārtraukuma, jo sportotgribētāju masveida pulcēšanās nebija iespējama pandēmijas laikā noteikto ierobežojumu dēļ.

Aptieku uzņēmumam „Mēness aptieka” ir gan nelielas aptiekas reģionos, gan klientu iecienītas aptiekas tirdzniecības centros, poliklīnikās. Uzņēmumam ir aptiekas ar doktorātu līdzās, diennakts aptiekas un aptiekas ar zāļu izgatavošanas funkciju. „Mēness aptiekas” zīmols ir arī vienai no vecākajām Rīgas aptiekām – “Vecpilsētas aptiekai”, kas savas funkcijas pilda jau vairāk nekā 200 gadus, kā arī visiem zināmajām diennakts aptiekām Rīgā – „Kamēlijas aptiekai” un „Jaunajai Torņakalna aptiekai”. „Mēness aptieka” radījusi iespēju arī attālinātām farmaceita konsultācijām un piegādā aptiekas produktus (nepieciešamības gadījumos arī recepšu medikamentus) uz mājām.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un atbildīgākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, Latvijas mīlētāko zīmolu TOP 10 reizi pētījuma laikā „Mēness aptieka” ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu klientu drauga statusam – Customers’ Friend – Superior Excellence”/ “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. Par to liecina jaunākie 2022. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.

“Mēness aptieka” 2022. gadā ir saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā.

