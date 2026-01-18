Latvijas pilsonis pastrādājis zvērīgu noziegumu Lielbritānijā, 9 reizes sadurot cilvēku 0
22 gadus vecs Latvijas pilsonis Maksims Pilko Lielbritānijā notiesāts ar astoņu gadu un viena mēneša cietumsodu, kā arī četru gadu uzraudzības periodu pēc atbrīvošanas, par smagu vardarbīgu uzbrukumu Bornmutā, vēsta medijs Dailymail.com.
Incidents notika 2025. gada 24. februārī Ričmondhilā, Bornmutā. Pēc verbāla strīda Pilko iespļāva sejā sievietei ap 30 gadu vecumā un iesita viņai, nogāžot zemē. Kad sievietes draugs mēģināja iejaukties un aizstāvēt partneri, Pilko vairākkārt sadūra vīrieti ar nazi, kopumā radot deviņas durtas brūces.
Cietušais ar smagiem ievainojumiem tika nogādāts slimnīcā un ievietots mākslīgā komā. Policija uzbrucēju aizturēja netālu no notikuma vietas, pie viņa tika atrasts saliekamais nazis. Arī pats Pilko kautiņa laikā guva durtu brūci augšstilbā.
Tiesas procesā noskaidrots, ka uzbrukuma brīdī Pilko jau izcieta divu gadu sabiedrisko darbu sodu par iepriekšēju draudēšanu ar nazi kebaba veikala darbiniekam, kā arī atradās policijas uzraudzībā citā lietā, kas saistīta ar naža un narkotiku glabāšanu.
Apsūdzētais atzina savu vainu smaga miesas bojājuma nodarīšanā ar nodomu, naža glabāšanā un fiziskā uzbrukumā. Aizstāvība norādīja uz sarežģītu bērnību un pausto nožēlu, tomēr tiesnesis apsūdzēto raksturoja kā bīstamu sabiedrībai.
Policija uzsvēra, ka uzbrukums varēja beigties letāli, un norādīja, ka savlaicīga reaģēšana un izmeklēšana ļāvusi uzbrucēju saukt pie atbildības.
Liāna Langa un citi ļaudis ar šo stāstu dalījušies sociālajos medijos, norādot: ““Pievērsiet tam uzmanību – Maksimam Pilko no Latvijas nav nekāda sakara ar latvietību; visticamāk, viņš nāk no krievu padomju kolonistu ģimenes, kuri masveidā ieradās okupētajā Latvijā no 1944. līdz 1989. gadam.”