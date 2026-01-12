VIDEO. Viņa pacietības mērs bija pilns… Aculiecinieks iemūžina, kā vīrietis neparastā veidā tiek galā ar nepareizi novietotu auto 0
Sociālajos tīklos popularitāti iemantojis video no Lielbritānijas pilsētas Birmingemas, kurā redzams brīdis, kad darba laikā kāds vīrietis zaudē pacietību nepareizi novietotas automašīnas dēļ un nolemj rīkoties pats.
Video fiksēts brīdī, kad neatļautā vietā novietots “Volkswagen Tiguan” apvidus auto bloķē kravas automašīnas iebraukšanu uzņēmuma teritorijā. Tā vietā, lai gaidītu autovadītāju vai izsauktu atbildīgos dienestus, iekrāvēja vadītājs paceļ automašīnu aiz šasijas un uzmanīgi pārvieto to malā.
Aculiecinieks vēsta, ka traucējošā automašīna tika pārvietota drošā attālumā. Pēc tam kravas auto netraucēti varēja iebraukt pagalmā un veikt piegādi.
Video ātri izplatījies internetā, raisot diskusiju par to, kur beidzas pacietība un sākas pašdarbība, kā arī par nepareizas stāvēšanas sekām ikdienas situācijās.