Uz mūžu notiesātais Latvijas pilsonis mīklainos apstākļos miris britu cietumā 0
Bēdīgi slavenais slepkava un Latvijas valstspiederīgais Viktors Dembovskis, kurš nogalināja pusaudzi, kamēr viņa devās mājup no skolas, 20. decembrī miris cietumā noslēpumainos apstākļos, izciešot mūža ieslodzījumu.
Kā ziņo vairāki ārvalstu mediji, tostarp London-now.co.uk, 63 gadus vecais maniaks Franklendas cietumā, Apvienotajā Karalistē, izcieta sodu par 17 gadus vecās Džešmas Raitatas (Jeshma Raithatha) izvarošanu un slepkavību 2005. gadā Grīnfordā, Rietumlondonā.
Dembovskis paslēpās slēpnī, kas atradās pie gājēju celiņa, un uzbruka meitenei, kad viņa gāja mājās no skolas — tikai dažas dienas pirms viņas 18. dzimšanas dienas. Meitenes līķis tika atrasts pēc astoņām dienām.
Dembovskis aizbēga no valsts pēc tam, kad saprata, ka slepkavības vietā aizmirsis savas atslēgas, taču vēlāk tika izdots Apvienotajai Karalistei un nogādāts tiesā.
Viņam piespriestais sods nozīmēja to, ka viņam nekad nebūtu bijusi iespēja tikt atbrīvotam no cietuma.
Pašlaik notiek izmeklēšana par katru nāves gadījumu, lai noskaidrotu un izvērtētu jebkādus kopīgos motīvus vai sakritības starp šīm nāvēm.
Taču laikraksts Northern Echo ziņo, ka pēc viņu rīcībā esošās informācijas šiem pieciem nāves gadījumiem nav tiešas saistības.