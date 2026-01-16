Foto: UK database/Facebook, Unsplash.com

Uz mūžu notiesātais Latvijas pilsonis mīklainos apstākļos miris britu cietumā 0

LA.LV
17:22, 16. janvāris 2026
Ziņas Krimināls

Bēdīgi slavenais slepkava un Latvijas valstspiederīgais Viktors Dembovskis, kurš nogalināja pusaudzi, kamēr viņa devās mājup no skolas, 20. decembrī miris cietumā noslēpumainos apstākļos, izciešot mūža ieslodzījumu.

Vai zināji, ka ir pārtikas produkti, kurus absolūti nevajadzētu uzglabāt ledusskapī? Par dažiem no tiem jūs būsiet pārsteigti
Apsargs skrien, pārdevēja kliedz, un pircēji pataisīti par zagļiem: cilvēki masveidā sašutuši par attieksmi “Rimi” veikalos
Kokteilis
Kam bagāta, kam pašaizliedzīga! Kāda mīlestība tev ir lemta pēc dzimšanas datuma
Lasīt citas ziņas

Kā ziņo vairāki ārvalstu mediji, tostarp London-now.co.uk, 63 gadus vecais maniaks Franklendas cietumā, Apvienotajā Karalistē, izcieta sodu par 17 gadus vecās Džešmas Raitatas (Jeshma Raithatha) izvarošanu un slepkavību 2005. gadā Grīnfordā, Rietumlondonā.

Dembovskis paslēpās slēpnī, kas atradās pie gājēju celiņa, un uzbruka meitenei, kad viņa gāja mājās no skolas — tikai dažas dienas pirms viņas  18. dzimšanas dienas. Meitenes līķis tika atrasts pēc astoņām dienām.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Neticams brīdis Alpos – vīrietis izglābj lavīnā apraktu slēpotāju
Sāksies vai nesāksies biedējoši lielais sals? Sinoptiķu prognoze rītdienai
Policija Pļavniekos pa pēdām noķer narkodīleri – viņa mājās atrastais liek ieplest acis

Dembovskis aizbēga no valsts pēc tam, kad saprata, ka slepkavības vietā aizmirsis savas atslēgas, taču vēlāk tika izdots Apvienotajai Karalistei un nogādāts tiesā.

Viņam piespriestais sods nozīmēja to, ka viņam nekad nebūtu bijusi iespēja tikt atbrīvotam no cietuma.

Astoņu dienu laikā šajā cietumā miruši vairāki ieslodzītie – viņš bija viens no pieciem.

Pašlaik notiek izmeklēšana par katru nāves gadījumu, lai noskaidrotu un izvērtētu jebkādus kopīgos motīvus vai sakritības starp šīm nāvēm.

Taču laikraksts Northern Echo ziņo, ka pēc viņu rīcībā esošās informācijas šiem pieciem nāves gadījumiem nav tiešas saistības.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
atpazīt sērijveida slepkavu? Šiem 45 noziedzniekiem bija četras kopīgas iezīmes…
Kokteilis
Nosauktas četras zodiaka zīmes, kuras ir izplatītākās pasaules bīstamāko sērijveida slepkavu vidū
Ļaunprātīgi izraisīja elpošanas muskuļu paralīzi… Berlīnē paliatīvās aprūpes ārsts apsūdzēts 15 slepkavībās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.