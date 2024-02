Lāzeris intīmu problēmu risināšanai Ieteikt







Dažādas ginekoloģiskas un proktoloģiskas problēma ir intīma tēma, ko pārrunā, ja nu vienīgi ar vistuvāko cilvēku un ārstu. Parasti tā mulsina, klusēšana kavē risinājuma meklēšanu un problēma turpinās gadiem. Tādēļ ir svarīgi zināt, kā mūsdienu lāzera tehnoloģijas spēj palīdzēt, un droši vērsties pie speciālistiem.

Lāzera stara izmantošana medicīnā ir jaunums gan Latvijā un Baltijā, gan pasaulē.

Visvairāk lāzers tiek izmantots dermatoloģijā estētisku problēmu risināšanai, piemēram, krunciņu mazināšanai, sejas ādas atjaunošanas, sejas ovāla pacelšanai vai rētas likvidēšanai un arī aknes rētu ārstēšanai. Tagad CO2 lāzeru ar speciāliem uzgaļiem izmanto arī proktoloģijā un ginekoloģijā dažādu slimību un stāvokļu ārstēšanai, un to veic speciāli apmācītas, sertificētas ārstes Veselības centru apvienībā (VCA) – proktoloģe Baiba Putniņa un ginekoloģe Karlīna Elksne.

“Šis lāzers piedāvā īpaši attīstītas, paplašinātas iespējas, lai to varētu lietot gan ginekoloģijā, gan proktoloģijā,” stāsta Baiba Putniņa un piebilst, ka VCA “Pļavnieki” Dienas stacionārā šādu procedūru veikšanai ir viss nepieciešams tehniskais nodrošinājums, medicīnas personāls un augsts komforta līmenis pacientam.

Ko var atrisināt ar CO2 lāzera palīdzību?

Ginekoloģijā

Ārstēt mazo kaunuma lūpu hipertrofiju (ja tās ir lielas un traucē).

Mazināt epiziotomijas (iegriezuma dzemdību laikā) radītās rētas.

Noņemt labdabīgus veidojumus – papilomas, anoģenitālās kondilomas.

Atjaunot vagīnas tonusu, mitruma līmeni, uzlabot seksuālo funkciju, samazināt nelielu noslīdējumu.

VCA ginekoloģe Karlīna Elksne skaidro: “Šī metode var būt palīdzīga sievietēm premenopauzē, menopauzē un postmenopauzē, klimaktēriskā sindroma izraisīto seku (sausums, diskomforts makstī), dzimumdzīves problēmu novēršanai. Tā var palīdzēt sievietēm pēcdzemdību periodā, kad ir novērojams maksts sausums, daudzām – arī grūtības atsākt dzimumdzīvi. Pēc palīdzības var vērsties sievietes, kurām izteikts maksts sausums ir ģenētiski noteikta īpatnība. Tāpat lāzerprocedūras var palīdzēt gadījumā, ja sievietei ir hroniska maksts disbakterioze – uzlabojot maksts gļotādas stāvokli, uzlabojas arī maksts mikroflora un ir labāka dabiskā aizsardzības spēja pretoties infekcijām.”

Vairākās valstīs (Latvijā – nē) šāda procedūra kā pirmās izvēles terapija ir valsts apmaksāta sievietēm pēc mazajā iegurnī veiktas ķīmijterapijas vai staru terapijas, kas ir veicinājusi maksts atrofiju, gļotādas problēmas.

Proktoloģijā

Noņemt kondilomas.

Likvidēt lieko ādiņu, kas traucē vizuāli vai higiēnai.

Ārstēt sekundāro kontaktdermatītu, kas rodas no ādiņām un mitruma.

Likvidēt anālās fistulas, hroniskas plaisas un labdabīgus izaugumus uz tām.

Pielietot hemoroidālās slimības ārstēšanā.

“Unikālais, ko pašlaik Latvijā piedāvā tikai VCA poliklīnikas “Pļavnieki” dienas stacionārā, ir iespēja vienā reizē veikt gan ginekoloģisko, gan proktoloģisko procedūru,” uzsver Baiba Putniņa.

Kā lāzers strādā?

Proktoloģe stāsta, ka metode ir jauna un piedāvā pacientiem līdz šim nepieejamas procedūras: “Esam pirmie Baltijā, kas šo iekārtu sāka izmantot ķirurģijā. Prasmes apgūtas Itālijā, Florencē (patreiz pasaulē vadošās CO2 lāzera iekārtās dzimtenē), mācoties strādāt pēc jauniem protokoliem proktoloģisko slimību ārstēšanā. Iekārtai, ar ko mēs strādājam, ir visvairāk klīnisko pētījumu un augsti drošības standarti. Šai lāzera iekārtai ir speciāli uzgaļi, un ar īpašu spoguļu sistēmu lāzera enerģija tiek nogādāta vajadzīgajā dziļumā un apstrādātas virsmas, kur iepriekš piekļuve bija ierobežota. Katram iekārtas izmantošanas veidam ir izstrādāti protokoli par pataloģiju un noteiktu jaudu, ar kādu lāzers iedarbojas uz audiem. Var ne tikai noņemt to, kas lieks, bet vienlaikus veikt darbības, kas veicina audu ātrāku atjaunošanos, savilkšanos, samazina rētaudu veidošanos. Strādājam ar speciālu ķirurģisko skaneri,” skaidro proktoloģe.

Ar lāzera precizitāti

Šī lāzera priekšrocība ir tā, ka karstums skar apstrādājamo vietu tikai pavisam nelielā laukumā – no viena līdz trīs milimetriem (atkarība no jaudas). Tas nozīmē, ka stars ir ļoti precīzi mērķēts un tātad – muskuļu bojājums nav iespējams. Izmantojot parasto elektrokoagulāciju, tas var būt no sešiem milimetriem līdz vienam centimetram. Milzīga atšķirība!

“Ar lāzeri ir iespēja darboties delikātās vietās – sejā, intīmajā zonā, taisnās zarnas apvidū, turklāt, saudzējot audus. Jo mazāk bojātu audu, jo mazāka tūskas iespējamība. Arī sāpes ir mazākas. Protams, jāņem vērā, ka reakcija var būt individuāla, un to parasti novēro aptuveni desmit dienas pēc procedūras. Taču, ja risināmā problēma ir neliela – plaisiņa, mazs hemoroīds, ādas veidojums – sāpes var arī nesajust un lietot pretsāpju zāles nav nepieciešams,” teic Baiba Putniņa.

Ginekoloģijā lāzeri izmanto, kā minēts, gan procedūrām vagīnā, gan arī veidojumu noņemšanai. Karlīna Elksne stāsta: “Lāzera aparātam ir dažādi uzgaļi, līdz ar to var veikt maksts procedūras un var arī “griezt” jeb noņemt veidojumu, piemēram, papilomu, kārpiņu. Jāizvērtē, vai veidojums nav ļaundabīgs. Ja nav, to noņemu, turklāt, pateicoties šīs metodes priekšrocībai, nevis nogriežot plakani, bet gan ar visu kājiņu, kas nozīmē mazāku atkārtotas veidošanās risku.

Veicot procedūru vagīnā, rezultātā uzlabojas apasiņošana, palielinās kolagēna slānis, virsējā kārta kļūst biezāka, uzlabojas mitruma līmenis makstī.”

Ātri un nesāpīgi

Lāzera procedūra (gan proktoloģiskā, gan ginekoloģiskā) neaizņem daudz laika, un, ja problēma nav samilzusi, to var veikt lokālajā anestēzijā.

“Par diožu lāzerstaru ierasts domāt, ka tas ir viens punktiņš, taču šai gadījumā stars var būt, piemēram, kā sešstūris vai aplis, līdz ar to ar vienu aparāta pedāļa spiedienu var aizpildīt lielāku laukumu – pat līdz kvadrātcentimetram. Tādēļ procedūra norit īsāku laiku, narkoze ir nepieciešama neilgi un pēc procedūras pacientes var drīz vien doties mājās,” skaidro ārste.

Kā sagatavoties?

Sagatavošanās ir atkarīga no apjoma – ja procedūra norit narkozē, līdzi jābūt asins analīzes rezultātam, rentgenam, kardiogrammai. Arī pielietojot lokālo anestēziju, atkarībā no pacienta vecuma un blakusslimībām, parasti pirms tās ir nepieciešams veikt asins analīzi. Pirms proktoloģiskas operācijas ir jāveic mikroklizma.

Ja ar lāzeri plānota estētiskā ginekoloģiskā procedūra, specifiska sagatavošanās nav nepieciešama. Tiesa, procedūru nedrīkst veikt, ja ir akūts iekaisums. Tas vispirms ir jāizārstē.

Atveseļošanās pēc procedūras

Pēc proktoloģiskās lāzerprocedūras pacients saņem izrakstu ar informāciju par brūces apkopšanu, uztura ieteikumiem un padomiem, kādu dzīvesveidu piekopt pāris nedēļas, kā arī par medikamentu lietošanu. Proktoloģe stāsta: “Kādām pēc divām nedēļām jau viss ir kārtībā, citam vajag vairāk laika. Šim periodam ārsts var izrakstīt pretsāpju zāles, atsevišķos gadījums var būt nepieciešama antibakteriāla terapija, tūsku mazinoši medikamenti. Kontroles vizīti parasti nozīmē pēc desmit, četrpadsmit dienām. Dažreiz ir nepieciešama darba nespējas lapa.”

Ginekoloģe norāda: “Vaginālās procedūras efekts jūtams jau pēc pirmās reizes, taču labākais rezultāts ir trīs līdz sešus mēnešus pēc trešās reizes (nepieciešamas trīs procedūras vienu reizi mēnesī vai pusotrā). Dažas dienas pēc procedūras vajadzētu atturēties no dzimumdzīves un intensīvas fiziskas slodzes, taču visas ikdienas darbības, tostarp, piemēram, braukšana ar velosipēdu, ir atļauta.

Ja lāzerprocedūru veic ar griezienu, par pilnīgu atkopšanos liecina brūces sadzīšana.

Veicot labioplastiku (kaunuma lūpu korekciju), parasti pietiek ar vienu operāciju. Retu reiz var gadīties, ka nepieciešama papildu korekcija.”

Iespējamie sarežģījumi

Jebkurai medicīniskai manipulācijai var būt komplikācijas. Ir iespējama, piemēram, asiņošana, infekcijas attīstība, ja neievēro ieteikto režīmu vai nelieto izrakstīto antibakteriālo terapiju. Dažreiz kā individuāla reakcija var veidoties rētaudi, tomēr, veicot procedūru ar šo lāzeri, risks ir minimāls.

“Jāņem vērā, ka dažām slimībām, piemēram, fistulām, ir augsts recidīva risks. Tā pat nav garantijas, ka pēc procedūras vairs nekad neveidosies hemoroīdi. Atgādināšu, ka daudz ir atkarīgs no dzīvesveida – režīma, rūpēm par sevi, arī no tā, vai seko līdzi vēdera izejai. Sava loma, protams, ir arī iedzimtības faktoram,” skaidro Baiba Putniņa.

Pēc ginekoloģiskās lāzerprocedūras (gan vaginālās, gan ar griezienu) teorētiski ir iespējams iekaisums, taču ginekoloģe Karlīna Elksne norāda, ka viņas praksē šādi gadījumi nav pieredzēti.

“Veselības centru apvienība” ir viens no lielākajiem privātās veselības aprūpes uzņēmumiem Latvijā ar filiālēm Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Daugavpilī, Talsos, Madonā, Saldū, Bauskā. Vairāk nekā 1500 VCA darbinieki nodrošina valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus 120 specialitātēs un pakalpojumu virzienos.