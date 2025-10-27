Lietuvā būs drastiski drošības pasākumi! Prezidents pēc vairākkārtējiem lidostas darbības apdraudējumiem nācis klajā ar priekšlikumiem 0
Pēdējā laikā jau vairākkārt izskanējusi informācija par Lietuvas lidostu un tās darbības apturēšanu uz laiku. Nu uz notikušo reaģējis arī Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, vēsta Dialog.ua.
Pēc vairākiem gadījumiem, kad Lietuvas lidostās nakts laikā tika apturēta darbība, reaģējot uz no Baltkrievijas palaistām meteoroloģiskajām zondēm ar kontrabandu, Viļņa gatavo stingru atbildi. Lietuvas varas iestādes apsver iespēju ieviest drastiskus pasākumus, tostarp ierobežot tranzītu uz Krievijas Kaļiņingradas apgabalu.
Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņojis, ka, ņemot vērā atkārtotos incidentus ar zondēm, kas tiek palaistas no Baltkrievijas teritorijas, valdībai ir jāizskata iespēja noteikt stingrākas robežkontroles un pat ilgtermiņā slēgt robežu ar Baltkrieviju. Kā vienu no iespējamiem soļiem viņš minējis arī Kaļiņingradas tranzīta ierobežošanu.
Pēc Lietuvas drošības dienestu sniegtās informācijas, pēdējās nedēļās valsts gaisa telpā vairākkārt konstatēti meteoroloģiskie baloni, kas palaisti no Baltkrievijas. Tiek uzskatīts, ka daļa no tiem izmantoti kontrabandas cigarešu pārvietošanai, kā arī hibrīdprovokācijām. Šo balonu dēļ trīs naktis pēc kārtas tika apturēta vairāku Lietuvas lidostu darbība, bet tiesībsargājošās iestādes aizturējušas četrus aizdomās turamos.
Prezidenta kanceleja notiekošo raksturojusi kā hibrīdkaru pret Lietuvu, kura mērķis ir destabilizēt iekšējo situāciju valstī. Tāpēc Nausēda aicinājis reaģēt ar “simetriskiem un asimetriskiem pasākumiem”.
28.oktobrī prezidents sasaucis starpinstitucionālu sēdi, lai apspriestu situāciju un izstrādātu konkrētus pretpasākumus. Pēc prezidenta administrācijas pārstāvju teiktā, starp iespējamajiem risinājumiem ir robežsardzes stiprināšana, papildu patruļu izvietošana un novērošanas tehnoloģiju palielināšana.
Lietuvas reakcija skaidri demonstrē valsts gatavību stingri reaģēt uz provokācijām no Minskas puses. Ja Nausēdas priekšlikumi tiks apstiprināti, robeža ar Baltkrieviju varētu tikt slēgta uz nenoteiktu laiku, bet tranzīts uz Kaļiņingradu — būtiski ierobežots.