Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Līdz šim vakcinētam visvecākajam sociālās aprūpes centra klientam ir 98 gadi Ieteikt 1







Sākoties aktīvam vakcinēšanas posmam valsts un pašvaldību sociālās aprūpes centros līdz šim vakcīnas devu saņēmuši 28 klienti un trīs veselības iestādes darbinieki, kuri sasnieguši vai pārsnieguši 90 gadu slieksni, lai gan visvecākajam vakcinētajam centra iemītniekam ir 98 gadi, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Tāpat vakcīnas saņēmušas trīs 96 gadus vecas sievietes un viens vīrietis, četras 94 gadus vecas sievietes, piecas 93 gadus vecas sievietes, četras 92 gadus vecas sievietes, piecas 91 gadu vecas sievietes un viens vīrietis, kā arī divas 90 gadus vecas sievietes un viens vīrietis. Visi uzskaitītie ir sociālo aprūpes centru iemītnieki un lielāko daļu vakcinējusi Veselības centru apvienība, ģimenes ārstu prakses un slimnīcas.

Tomēr starp minētajiem deviņdesmitgadniekiem ir trīs 91 gadu veci veselības iestādes darbinieki.

Aizvadītajā diennaktī pirmo poti pret Covid-19 Latvijā saņēmis viens cilvēks, bet otro – 19, tādējādi kopumā svētdien tikušas vakcinētas 20 personas, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

LETA jau ziņoja, ka brīvdienās vakcinācijas temps atkal ir samazinājies – salīdzinoši līdz šim intensīvākās vakcinēšanas dienās Latvijā ir tikuši sapotēti vairāk nekā 1800 cilvēki, un arī dienu iepriekš – piektdien – pēc NVD precizētajiem datiem potes pret Covid-19 saņēma vairāk nekā 1500 cilvēki.

Arī svētdien pamatā tikuši vakcinēti mediķi un medicīnas iestāžu darbinieki un tie saņēmuši otro vakcinācijas devu, kamēr nākamajā prioritārajā grupā – sociālās aprūpes centros – vakcinēšanas aktivitāte bijusi zemāka, jo vakcinēts tikai viens sociālā centra iemītnieks.

Minētie mediķi un medicīnas iestāžu darbinieki saņēmuši otro “Moderna” vakcinācijas devu, bet sociālās aprūpes centra iemītnieks “AstraZeneca” vakcīnu.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmis 20 861 cilvēks, bet abas devas – 16 202 cilvēki. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada 1.janvārī provizoriski bija 1,894 miljoni iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmis 1,1% iedzīvotāju, bet abas – 0,85%.

Tikmēr Veselības ministrija (VM) ir izplatījusi paziņojumu, kurā aicina seniorus aktīvāk izmantot pieejamās iespējas, lai reģistrētos vakcinēšanai pret Covid-19.

VM aprēķinājusi, ka no vietnē “manavakcina.lv” un pa bezmaksas tālruņa līniju 8989 līdz šim saņemtajiem vairāk nekā 90 000 pieteikumiem vakcinācijai pret Covid-19 aptuveni ceturtdaļa esot no iedzīvotāji vecumā virs 60 gadiem. Šī ir viena no prioritārajām grupām, kas vakcīnas pret Covid-19 varēs saņemt pirms vairākām citām prioritārajām grupām, līdz ar to šai iedzīvotāju grupai šobrīd ir svarīgi turpināt pieteikties, lai plānotu vakcinācijas procesu.

Ministrija skaidro, ka visi iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 60 gadiem un nav mediķi vai sociālās aprūpes centru darbinieki vai klienti, tiks vakcinēti noteiktā kārtībā. Vispirms vakcinācija tiks nodrošināta tiem senioriem, kuri ir vecumā no 70 līdz 90 gadiem, sākot no gados vecākajiem. Pēc tam, pamatojoties uz prioritārajām grupām, vakcinēt paredzēts personas ar hroniskām slimībām, kā arī personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar bērniem, kuriem ir noteiktas hroniskas un imūnsupresējošas slimības, un personas, kuras mājās aprūpē smagi slimas personas. Pēc tam tiks turpināta to iedzīvotāju vakcinācija, kuri ietilpst vecuma grupā no 60 līdz 70 gadiem.

“Šobrīd turpinās mediķu un sociālās aprūpes centru klientu un darbinieku vakcinācija, un paredzēts, ka februāra beigās pie plānotajām vakcīnu piegādēm tiktu uzsākta iedzīvotāju vakcinācija iedzīvotāju grupā, kuri ir vecumā no 70 gadiem un vairāk, ievērojot principu, ka vakcīnu vispirms saņem gados vecākie,” uzsvērts VM paziņojumā.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas. Savukārt 10.februārī vakcinēt sāka SAC klientus un darbiniekus, bet 11. un 12.februārī pirmās potes pret Covid-19 saņēma valsts augstākās amatpersonas un vairāki eksprezidenti.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas trīs vakcīnas pret Covid-19 – “Pfizer”/”BioNTech”, “Moderna” un “AstraZeneca”, taču visu šo medikamentu piegādes kavējas un ir nelielas, tāpēc kavējas arī masveida vakcinēšanas sākšana.