Foto: Zane Bitere/LETA

“Līdzās visiem mēsliem man vēl…” Režisores Žaklīnas Cinovskas dzīvē iestājusies melnā svītra 0

18:24, 2. septembris 2025
Melnā svītra režisores Žaklīnas Cinovskas dzīvē – parādu dēļ viņa var zaudēt abus savus dzīvokļus, bet aizvadītajā nedēļā piedzīvojusi kritienu, kā rezultātā tikusi pie zilas acs. Par notiekošo personīgajā dzīvē režisore atklāti pastāstījusi žurnālam “Privātā Dzīve”.

“Esmu pandēmijas laika upuris. Gribu norēķināties par tā laika parādiem, pārdodot vienu no saviem dzīvokļiem, taču man to neļauj. Vienkārši grib abus atņemt, izsolot par kapeikām. Iespējams, kāds grib manu īpašumu par sviestmaizēm,” pauda Cinovska.

Zināms, ka šonedēļ ar Rīgas apgabaltiesas noteikto sākumcenu 170 000 eiro noslēdzas mēnesi ilga izsole par diviem režisorei piederošiem dzīvokļiem. Tie bija ķīla vairākiem kredītiem.

Žaklīna uzsver, ka ir bezspēcīga esošajā situācijā, kas draud realizēties ar visa pazaudēšanu, un šobrīd cer, ka atradīsies kāds zinošs jurists, kas varētu palīdzēt.

“Līdzās visiem mēsliem man vēl sejā ieskrēja asfalts,” rezumēja režisore, atklājot, ka skaidrā dienas laikā uz līdzenas vietas ļoti neveiksmīgi pakrita. “Tiku pie zilas potītes, nobrāztām rokām, asiņojoša ceļgala. Brilles sašķiebās un ietriecās vaigā, sašķīstot pa detaļām. No tā arī zilums zem acs.”

Vairāk par to, kā Cinovskai šobrīd klājas un kā norit radošie darbi Ukrainā, lasi jaunākajā “Privātā Dzīve” numurā!

