Kremlis gatavojas kam lielam… Slaidiņš pastāsta par Krievijas tuvākā laika militārajiem plāniem
Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentē aktuālo situāciju frontē un Krievijas militāros plānus.
J. Slaidiņš informē, ka Krievija plāno līdz rudenim ieņemt Doneckas un Luhanskas apgabalus. Tāpat Kremlis gatavo jaunu sauszemes vasaras ofensīvu Ukrainas dienvidaustrumu reģionos un plāno izvietot stratēģiskās rezerves, lai pastiprinātu savus spēkus.
Vēl majors stāsta, ka Maskava neuzrāda nekādas gatavības pazīmes mieram.
Sīkāku J. Slaidiņa teikto skaties video!