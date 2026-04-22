“Maksāt adekvātu algu neviens nav aizdomājies?!” Dombravas teiktais par šoferu trūkumu sadusmo cilvēkus 0

21:11, 22. aprīlis 2026
Sociālo mediju platformā “X” politiķis Jānis Dombrava paudis viedokli par šoferu trūkumu Eiropā, norādot uz nepieciešamību sakārtot izglītības sistēmu.

Veselam
Grūti izturēt pat visstiprākajiem – 4 vissāpīgākās medicīniskās procedūras
Veselam
Tās kaitē jūsu sirdij: kardiologi atklāj 7 lietas, kuras nevajadzētu darīt pēc pulksten 19.00
Tas, visticamāk, būs neizbēgami: Kozlovskis satraukts, ka vairāki desmiti tūkstoši pakistāņu varētu mēģināt iekļūt Latvijā
“Lai nebūtu jāieved imigranti, kuri strādā transporta un loģistikas uzņēmumos, Satiksmes un Izglītības ministrijai ir jāsakārto izglītības sistēma, lai daudz lielākā skaitā tiktu sagatavoti profesionāli kravas un autobusu šoferi. Eiropā trūkst vairāk nekā 100 tūkstoši šoferu,” raksta Dombrava.

Šāds viedoklis izraisījis plašu diskusiju, un daudzi lietotāji tam nepiekrīt, norādot uz citiem iemesliem.

Slovēnija “Eirovīzijas” vietā pārraidīs filmas par Palestīnu
TV24
Cik slikti būs? Vai jau jāsāk taupīt? Eksperte atklāj, kāds scenārijs rīdziniekus sagaida nākamajā apkures sezonā
Domā, ko runā! 12 frāzes, kas momentā aizkaitina katru zodiaka zīmi
Artūrs komentē: “Maksāt adekvātu algu jau laikam neviens nav aizdomājies?!”

Savukārt Gints uzskata, ka problēma ir plašāka: “Ir tik sarežģīti divi ar divi saskaitīt? Cilvēkus ieved nevis tāpēc, ka nav apmācītu šoferu, bet tāpēc, ka nav ko apmācīt. Policistu nav, skolotāju nav, mediķu nav, šoferu nav, virpotāju nav, būvnieku nav, zemeņu lasītāju nav. Cilvēku nav, Dombrava, nevis skolu!”

Arī citi norāda uz profesijas augstajām izmaksām. Kāds lietotājs raksta: “Es gribētu apmācīties, piemēram, bet paskatieties, cik Latvijā tas maksā! Cilvēki grib, bet nevar atļauties nokārtot papildus kategoriju – ap 1500 eiro.”

Tikmēr Einārs izsakās vēl asāk: “Ir viena cita lieta pati svarīgākā, jāsāk maksāt un jābeidz cilvēkiem čakarēt prātu. Cilvēks te ir kā slaucama govs. Kāda tad ir motivācija sēsties pie autobusa stūres? Nekāda.”

Kā domā citi?

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, diskusijas par darbaspēka trūkumu Latvijā aktualizējas arī politikas līmenī. Jānis Dombrava Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijā paudis, ka Latvijā būtu nepieciešams liegt ārvalstu studentiem strādāt ar pašnodarbinātā statusu.

Kā norādīja Dombrava, komisija sēdēs esot konstatējusi, ka šajās aplikācijās iespējams izmantot citas personas identitāti. Konstatēti daudzi gadījumi, kad personas izīrē savus kontus trešo valstu pilsoņiem, lai viņi varētu strādāt kā kurjeri vai šoferi.

Tāpat esot konstatēta virkne gadījumu, kad platformās strādā personas, kurām nav tiesību uzturēties Latvijā.

Līdztekus šajās aplikācijās nenotiekot darba laika uzskaite, un ārvalstu studenti, kuriem ir ierobežojums strādāt noteiktas stundas, pārkāpj šo regulējumu, kā arī netiek maksāts par virsstundu darbu. Tāpat ēdinātājiem bijušas problēmas ar Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) prasībām. Platformas arī nodrošinot iespēju strādāt personām bez valsts valodas zināšanām.

Tāpat aplikācijas pieļaujot, ka sadarbības partneri neveic nodokļu samaksu pilnā apmērā, kurjeri piegādājot pārtiku ar auto bez derīgām tehniskajām apskatēm.

Dombrava norādīja, ka jau esot bijusi diskusija, ka būtu nepieciešams neļaut ārvalstu studentiem strādāt ar pašnodarbinātā statusu, paredzēt, ka darba devēji pakalpojuma līguma formātā ar juridisku personu paredzētu ievērojamus sodus, ja notiek pārkāpums.

SIA “Bolt Services LV” pārstāvis norādīja, ka tiek pārbaudīts, vai partnerkurjeriem ir uzturēšanās atļauja bez ierobežojumiem nodarbinātībai, līdz ar to nevarot runāt par bakalaura studentiem, kam ir šāds ierobežojums. Viņš norādīja, ka kurjeriem tiek pārbaudīti personu apliecinošie dokumenti, kā arī jāiziet reģistrācija PVD un jāiegūst higiēnas prasību sertifikāts. Jebkurš partnerkurjers ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, norādīja “Bolt” pārstāvis.

Pašlaik PVD reģistrā esot nedaudz virs 8000 partnerkurjeru. “Bolt” pārstāvis norādīja, ka “Bolt” aktīvo kurjeru skaits – tādu, kuri veikuši vismaz vienu piegādi pēdējā mēneša laikā – ir 3000. Viņš norādīja, ka puse no partnerkurjeriem ir latvieši.

SIA “Wolt Latvija” pārstāvis atzīmēja, ka kurjeri nav “Wolt” darbinieki – 98% strādā kā pašnodarbinātie, bet 2% strādā kādā uzņēmumā, kas lieto “Wolt” platformu.

“Wolt” kurjeriem tiek veikta automatizēta identitātes un dokumentu pārbaude, verificējot personu apliecinošu dokumentu.

Jāsniedz arī vīza vai uzturēšanās atļauja. Tāpat personai jābūt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā pašnodarbinātajam vai Uzņēmumu reģistrā kā juridiskajai personai. Līdztekus personai jābūt reģistrētai PVD un jābūt apgūtām pārtikas drošības prasībām.

Tāpat “Wolt” jauno piegādātāju profiliem tiek uzlikts darbības periods, kas saskan ar uzturēšanās atļaujas termiņu. Līdztekus reizi divās nedēļās tiek pārbaudīts, vai saimnieciskā darbība tiek veikta, vai ir derīga darba atļauja. No aprīļa plānots šīs pārbaudes īstenot biežāk.

“Wolt” regulāri tiekot pārbaudīta kurjeru identitāte, reizi mēnesī lūdzot iesniegt pašbildi, kā arī savus dokumentus.

Pēdējā gada laikā mēnesī aktīvo “Wolt” partnerkurjeru skaits bija ap 2000. Pagājušajā nedēļā spēkā esošs līgums bija 3900 “Wolt” kurjeriem, no kuriem aptuveni 40% ir Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi. No citu valstu pilsoņiem 60% ir Indijas pilsoņi, kam seko 11% Šrilankas pilsoņu, 9,6% Uzbekistānas pilsoņu un 5,8% Pakistānas pilsoņu.

Dombrava vaicāja uzņēmumiem, vai tie gūst mantisko labumu par katru kurjera veikto piegādi, uz ko “Bolt” atbildēja, ka jā, bet “Wolt” – ka nē. Dombrava pēc tam izteicās, ka viņam tad neesot skaidrs, kā šis biznesa modelis funkcionē.

Runājot par gadījumiem, kad personas dalījušās ar saviem kontiem, “Bolt” norādīja, ka mēnesī tie esot viens līdz divi gadījumi. Savukārt Valsts policijas pārstāvis norādīja, ka gadā esot daži gadījumi, kad kurjeri izmanto citas personas vadītāja apliecību, tādējādi slēpjot savu identitāti.

Deputāts Ingmārs Līdaka (AS) vaicāja, vai kurjeriem tiek veiktas valodas prasmes pārbaudes.

“Bolt” pārstāvis norādīja, ka atbalsta latviešu valodas lietošanu, taču uzņēmuma ieskatā šim pakalpojumam jābūt maksimāli automatizētam, nodrošinot bezkontakta piegādi, līdz ar to komunikācijai nevajadzētu notikt.

Arī “Wolt” pārstāvji minēja, ka kurjeri veic piegādes funkciju, bet klienta atbalsta funkciju īsteno klientu atbalsta dienests. Tāpat esot nodrošināts mašīntulkojums reāllaikā, sazinoties ar kurjeru.

Uzņēmumi apliecināja, ka sadarbojas ar valsts iestādēm un sniedz tām nepieciešamo informāciju.

Dombrava sēdē vaicāja, kāpēc uzņēmumi neievieš kurjeriem autentifikāciju ar pirksta nospiedumu vai biometriskajiem datiem. “Bolt” pārstāvis norādīja, ka esošais risinājums atbilst racionālai mērķa sasniegšanai, bet uzņēmums izskata iespējas tehnoloģiski pilnveidot procesus. “Wolt” norādīja, ka šādas pārbaudes – pašbildes iesūtīšana, salīdzinot ar personu apliecinošiem dokumentiem – tiek veiktas pirms pirmās kurjera piegādes un vēlāk reizi mēnesī.

“Bolt” pārstāvis iezīmēja, ka uzņēmums neredz profilu dalīšanos kā aktīvu problēmu. Viņš norādīja, ka gan klientu atbalsta datos, gan Valsts robežsardzes veiktajos reidos tā neatklājas kā izteikta problēma.

Parlamentārietis Gatis Liepiņš (JV) vērsa uzmanību, ka Imigrācijas likumā esot “caurums”, jo pašnodarbinātā statuss neparedz darba uzskaiti stundās. Likumdevējs ir vēlējies, lai bakalaura students netiek nodarbināts vairāk nekā 20 stundas nedēļā, bet viņš drīkst kļūt par pašnodarbināto, neuzskaitīt stundas, un likumdevēja griba netiek izpildīta, skaidroja Liepiņš.

Dombrava sēdē vaicāja, kādas būtu sekas uzņēmumiem, ja valsts pieņemtu regulējumu, ka tiem, kas valstī uzturas uz uzturēšanās atļauju, nav iespējams būt par saimnieciskās darbības veicējiem.

“Bolt” pārstāvis norādīja, ka uzņēmums ir gatavs apsvērt un modelēt, kāda ietekme tam varētu būt, taču skaidrs, ka tas atstātu ietekmi uz biznesu.

“Wolt” pārstāvis norādīja, ka esot grūti paredzēt, kāda būtu šī ietekme, bet tas noteikti radītu kurjeru pieejamības trūkumu, un esot grūti prognozēt, kā tas izvērstos ilgtermiņā.

LA.LV Aptauja

Kā, jūsuprāt, risināt šoferu trūkumu Latvijā?

  • Palielināt algas un uzlabot darba apstākļus
  • Vairāk ieguldīt izglītībā un sagatavot speciālistus
  • Ievest darbiniekus no ārvalstīm
  • Kombinēt visus risinājumus
  • Grūti pateikt
SAISTĪTIE RAKSTI
Dombrava: Viņi tādā veidā, reklamējot Latviju, nopelna ievērojamas naudas summas
“Brauc pa velti un vēl ar koferi…” autobusa šoferis aizvaino bērnu ar īpašām vajadzībām
VIDEO. “Tu noteikti dari kaut ko nepareizi, ja smagais tevi burtiski stumj uz priekšu!” Šoferis dusmīgs uz “lēnajiem divplākšņiem”
