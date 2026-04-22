"Maksāt adekvātu algu neviens nav aizdomājies?!" Dombravas teiktais par šoferu trūkumu sadusmo cilvēkus
Sociālo mediju platformā “X” politiķis Jānis Dombrava paudis viedokli par šoferu trūkumu Eiropā, norādot uz nepieciešamību sakārtot izglītības sistēmu.
Šāds viedoklis izraisījis plašu diskusiju, un daudzi lietotāji tam nepiekrīt, norādot uz citiem iemesliem.
Savukārt Gints uzskata, ka problēma ir plašāka: “Ir tik sarežģīti divi ar divi saskaitīt? Cilvēkus ieved nevis tāpēc, ka nav apmācītu šoferu, bet tāpēc, ka nav ko apmācīt. Policistu nav, skolotāju nav, mediķu nav, šoferu nav, virpotāju nav, būvnieku nav, zemeņu lasītāju nav. Cilvēku nav, Dombrava, nevis skolu!”
Arī citi norāda uz profesijas augstajām izmaksām. Kāds lietotājs raksta: “Es gribētu apmācīties, piemēram, bet paskatieties, cik Latvijā tas maksā! Cilvēki grib, bet nevar atļauties nokārtot papildus kategoriju – ap 1500 eiro.”
Klau! Sāc ar sevi? Tu nekad neesi strādājis īstu darbu. Paņem pauzi Saeimā un pastrādā par šoferi.
— Jānis Lazdāns (@Lazdans) April 22, 2026
1. Jaunieši negrib būt tālbraucēji. Nav prestižs darbs, īpaši Latvijā.
2. Algas zemas, stundas garas, darbs prom no mājām.
— 🎲 Vigants Lesausks (@vigants) April 22, 2026
29 000 jaunieši ir bez darba.
Izsūta simtiem CV, neviens pat neatbild.
Tie ir meli, ka trūkst darba roku.
— Vislatviskākais latvietis (@LV_visiem) April 22, 2026
Ja loģistikas firmas neizturētos pret eiropiešu šoferiem kā pret vergiem, tad arī nebūtu to trūkums. Lietuvas kravu pārvadājumu firmas jau iekļuvušas pāris skandālos, ka šoferiem uz papīra norādīts vienas darba stundas, bet spiež braukt vairāk un algai nav pielikuma vai nemaksā.
— RəbəllịousV∆nd∆L (@mafijasboss) April 22, 2026
Jāmaina arī attieksme. Ja uzskata, ka kādā profesijā strādā tikai muļķi un caurbiras, tad gudrajiem pašiem jādara.
— Ilze Sila (@pilsoneLV) April 22, 2026
Vēl jau arī tas, ka smago drīkst vadīt no 24 gadu vecuma. Līdz tam laikam daudzi atrod labāku darbu. Pamest esošo darbu un iet vadīt smago nav pārāk gudri.
— JC 🇱🇻🤝🇺🇦 e/acc (@JCeacc) April 22, 2026
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, diskusijas par darbaspēka trūkumu Latvijā aktualizējas arī politikas līmenī. Jānis Dombrava Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijā paudis, ka Latvijā būtu nepieciešams liegt ārvalstu studentiem strādāt ar pašnodarbinātā statusu.
Kā norādīja Dombrava, komisija sēdēs esot konstatējusi, ka šajās aplikācijās iespējams izmantot citas personas identitāti. Konstatēti daudzi gadījumi, kad personas izīrē savus kontus trešo valstu pilsoņiem, lai viņi varētu strādāt kā kurjeri vai šoferi.
Līdztekus šajās aplikācijās nenotiekot darba laika uzskaite, un ārvalstu studenti, kuriem ir ierobežojums strādāt noteiktas stundas, pārkāpj šo regulējumu, kā arī netiek maksāts par virsstundu darbu. Tāpat ēdinātājiem bijušas problēmas ar Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) prasībām. Platformas arī nodrošinot iespēju strādāt personām bez valsts valodas zināšanām.
Dombrava norādīja, ka jau esot bijusi diskusija, ka būtu nepieciešams neļaut ārvalstu studentiem strādāt ar pašnodarbinātā statusu, paredzēt, ka darba devēji pakalpojuma līguma formātā ar juridisku personu paredzētu ievērojamus sodus, ja notiek pārkāpums.
SIA “Bolt Services LV” pārstāvis norādīja, ka tiek pārbaudīts, vai partnerkurjeriem ir uzturēšanās atļauja bez ierobežojumiem nodarbinātībai, līdz ar to nevarot runāt par bakalaura studentiem, kam ir šāds ierobežojums. Viņš norādīja, ka kurjeriem tiek pārbaudīti personu apliecinošie dokumenti, kā arī jāiziet reģistrācija PVD un jāiegūst higiēnas prasību sertifikāts. Jebkurš partnerkurjers ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, norādīja “Bolt” pārstāvis.
SIA “Wolt Latvija” pārstāvis atzīmēja, ka kurjeri nav “Wolt” darbinieki – 98% strādā kā pašnodarbinātie, bet 2% strādā kādā uzņēmumā, kas lieto “Wolt” platformu.
“Wolt” kurjeriem tiek veikta automatizēta identitātes un dokumentu pārbaude, verificējot personu apliecinošu dokumentu.
Jāsniedz arī vīza vai uzturēšanās atļauja. Tāpat personai jābūt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā pašnodarbinātajam vai Uzņēmumu reģistrā kā juridiskajai personai. Līdztekus personai jābūt reģistrētai PVD un jābūt apgūtām pārtikas drošības prasībām.
Tāpat “Wolt” jauno piegādātāju profiliem tiek uzlikts darbības periods, kas saskan ar uzturēšanās atļaujas termiņu. Līdztekus reizi divās nedēļās tiek pārbaudīts, vai saimnieciskā darbība tiek veikta, vai ir derīga darba atļauja. No aprīļa plānots šīs pārbaudes īstenot biežāk.
“Wolt” regulāri tiekot pārbaudīta kurjeru identitāte, reizi mēnesī lūdzot iesniegt pašbildi, kā arī savus dokumentus.
Pēdējā gada laikā mēnesī aktīvo “Wolt” partnerkurjeru skaits bija ap 2000. Pagājušajā nedēļā spēkā esošs līgums bija 3900 “Wolt” kurjeriem, no kuriem aptuveni 40% ir Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi. No citu valstu pilsoņiem 60% ir Indijas pilsoņi, kam seko 11% Šrilankas pilsoņu, 9,6% Uzbekistānas pilsoņu un 5,8% Pakistānas pilsoņu.
Runājot par gadījumiem, kad personas dalījušās ar saviem kontiem, “Bolt” norādīja, ka mēnesī tie esot viens līdz divi gadījumi. Savukārt Valsts policijas pārstāvis norādīja, ka gadā esot daži gadījumi, kad kurjeri izmanto citas personas vadītāja apliecību, tādējādi slēpjot savu identitāti.
Deputāts Ingmārs Līdaka (AS) vaicāja, vai kurjeriem tiek veiktas valodas prasmes pārbaudes.
Arī “Wolt” pārstāvji minēja, ka kurjeri veic piegādes funkciju, bet klienta atbalsta funkciju īsteno klientu atbalsta dienests. Tāpat esot nodrošināts mašīntulkojums reāllaikā, sazinoties ar kurjeru.
Uzņēmumi apliecināja, ka sadarbojas ar valsts iestādēm un sniedz tām nepieciešamo informāciju.
Dombrava sēdē vaicāja, kāpēc uzņēmumi neievieš kurjeriem autentifikāciju ar pirksta nospiedumu vai biometriskajiem datiem. “Bolt” pārstāvis norādīja, ka esošais risinājums atbilst racionālai mērķa sasniegšanai, bet uzņēmums izskata iespējas tehnoloģiski pilnveidot procesus. “Wolt” norādīja, ka šādas pārbaudes – pašbildes iesūtīšana, salīdzinot ar personu apliecinošiem dokumentiem – tiek veiktas pirms pirmās kurjera piegādes un vēlāk reizi mēnesī.
Parlamentārietis Gatis Liepiņš (JV) vērsa uzmanību, ka Imigrācijas likumā esot “caurums”, jo pašnodarbinātā statuss neparedz darba uzskaiti stundās. Likumdevējs ir vēlējies, lai bakalaura students netiek nodarbināts vairāk nekā 20 stundas nedēļā, bet viņš drīkst kļūt par pašnodarbināto, neuzskaitīt stundas, un likumdevēja griba netiek izpildīta, skaidroja Liepiņš.
Dombrava sēdē vaicāja, kādas būtu sekas uzņēmumiem, ja valsts pieņemtu regulējumu, ka tiem, kas valstī uzturas uz uzturēšanās atļauju, nav iespējams būt par saimnieciskās darbības veicējiem.
“Bolt” pārstāvis norādīja, ka uzņēmums ir gatavs apsvērt un modelēt, kāda ietekme tam varētu būt, taču skaidrs, ka tas atstātu ietekmi uz biznesu.
“Wolt” pārstāvis norādīja, ka esot grūti paredzēt, kāda būtu šī ietekme, bet tas noteikti radītu kurjeru pieejamības trūkumu, un esot grūti prognozēt, kā tas izvērstos ilgtermiņā.
