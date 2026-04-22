Juris Rozenvalds: Trampa kungs kārtējo reizi ir iesēdies peļķē 0
Juris Rozenvalds, Latvijas Universitātes profesors un politologs, TV24 raidījumā “Dienas personība” komentē ASV politikas ietekmi uz starptautiskajiem procesiem.
“Trampa kungs kārtējo reizi ir iesēdies peļķē. Jo tas, kas ir sācies un noticis ar Irānu, galu galā novedis pie tām konsekvencēm, ar kurām viņš nebija rēķinājies. Tās visas problēmas ar degvielas tirgu, ar naftu, ar gāzi un tā tālāk. Šajā ziņā viņš vienkārši ļoti, var teikt, lietišķi skatās uz šim lietām,” stāsta politologs.
J. Rozenvalds vienlaikus vērš uzmanību uz prezidenta mainīgo noskaņojumu un straujo raksturu, norādot, ka šo faktoru dēļ situācija vēl var būtiski mainīties.