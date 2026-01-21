Foto: Ieva Lūka/leta

Liktenis vai nejaušība? Uldis Dumpis ar sievu kādā picērijā dalās noslēpumā un pārsteidz īpašniekus 0

19:25, 21. janvāris 2026
Kokteilis Apbrīno

Ģimenes picērija Inčukalna dzelzceļa stacijā savā Facebook kontā ievietojusi kādu mīļu ziņu.

Pie viņiem viesojies leģendārais latviešu aktieris Uldis Dumpis ar sievu. Sarunu laikā atklājies, ka Uldis mīļoto bildinājis, iekāpjot vilcienā Inčukalna stacijā!

“Izrādās, ka pirms 60 ar pusi gadiem Uldis Dumpis savu Dainu bildinājis, iekāpjot vilcienā Inčukalna stacijā❤️ Šodien bija gods abus uzņemt Muškenbānī!” picērijas īpašnieki raksta.

Cik skaisti!

Uz šo ierakstu reaģējuši četri tūkstoši cilvēku, simts komentāros visi izsaka apsveikumus kāzu jubilejā un vēl visu to labāko!

