Spriņģe pārkāpusi likumu un spiesta dzēst video, bet Puriņa-Liberte gaida publisku atvainošanos 0
Pēdējās dienās sociālajā tīklā “Threads” vairākas sievietes vērsās pret publicisti Ingu Spriņģi, kura, reklamējot tikko izdoto grāmatu par premenopauzi, publiski ir reklamējusi probiotiķus. Jautājumu bija daudz, vai to var darīt, cik ētiski tas ir, Spriņģe taču nav mediķe, arī mamma, mediķe un sociālajos tīklos arī aktīvā Katrīna Puriņa-Liberte aicina ikvienam tomēr izsvērt piedāvātās reklāmas, īpaši visu, kas saistīts ar veselību. Tagad viņa ir noskaidrojusi, ka Spriņģes reklamētais nav bijis likuma ietvaros.
Spriņģe publiski paziņojusi, ka konkrētus video, reklamējot grāmatas saturu, nācies izņemt, bet Katrīna Puriņa-Liberte no Spriņģes pieprasa publisku atvainošanos.
“Likums ir jāievēro, par to nav diskusiju. Pacienti ir jāsargā no pārmērīgas zāļu lietošanas. Taču pēdējās dienās domāju par trauslo robežu – kur beidzas pacienta aizsardzība un kur sākas viņa tiesību ierobežošana saņemt informāciju?
Es saņēmu atbildi no Veselības inspekcijas ar virkni likuma pantu par reklāmas ierobežojumiem.
Vienā gadījumā jauna ginekoloģe stāsta, ka jaunietes pie mēnešreižu sāpēm dzer mammu ieteiktas zāles no seniem laikiem, kas patiesībā nav efektīvas. Viņa iesaka efektīvāku līdzekli, taču saskaņā ar likumu, es nedrīkstu minēt nedz to, kas nepalīdz, ne to, kas būtu efektīvāks (parasto ibuprofēnu).
Otrs stāsts ir par migrēnu. Neiroloģe atzīst, ka joprojām ir ģimenes ārsti, kuri migrēnas lēkmēm iesaka “universālos” vecās skolas līdzekļus, lai gan šobrīd pieejami medikamenti tieši šai problēmai. Bet es tos nedrīkstu nosaukt, jo tad es it kā “reklamēju zāles”. Saprotu, likuma doma ir, ka pacients aizies pie ārsta un tur iegūs sev nepieciešamo informāciju.
Cik no jums ir ārsti, kas zina jaunāko medicīnā; it sevišķi pārslogotie ģimenes ārsti? Ja mēs informējam sievieti, lai viņa, aizejot pie sava ārsta, mācētu uzdot konkrētu jautājumu – vai mēs viņai palīdzam vai nodarām pāri? Ziniet, kas notiks, ja par šo nebūs informācija publiski? Sievietes meklēs internetā, jautās AI čatbotiem. Vai tas būs drošāk?
No jums saņemu daudz atbalsta vēstuļu un piemērus, kur mans saturs (kurā runā ārsti !) jums palīdzēja saprast notiekošo un pat kopā ar savu ārstu (!) atklāt konkrētas diagnozes. Domāšu veidu, kā turpināt, lai vilks paēdis un kaza dzīva.” Spriņģe raksta.
“Tātad, man bija taisnība un zāļu reklāmas likums netika ievērots un pēkšņi par to vairs nav diskusiju…jo saprata, ka juridiski šīs aktivitātes radīs problēmas-jau ir izņemti 2 posti un rediģēti YT video. Bet Puriņa, protams, nesaņems publisku atvainošanos to 20+k sekotāju vidū par Ingas Spriņģes emocionālajiem storijiem, kur Puriņa tika apmelota par “neapmierinātu” un kaut kādu HAT ienaidnieci(ironiski vakardien 2 pacientēm izrakstiju HAT). “Neievēroju likumu, bet nopērciet manu grāmatu” ieraksts”,” augstākminēto Spriņģes ierakstu komentē Puriņa.