Spriņģe pārkāpusi likumu un spiesta dzēst video, bet Puriņa-Liberte gaida publisku atvainošanos 0

kokteilis.lv
15:14, 20. janvāris 2026
Kokteilis Apbrīno

Pēdējās dienās sociālajā tīklā “Threads” vairākas sievietes vērsās pret publicisti Ingu Spriņģi, kura, reklamējot tikko izdoto grāmatu par premenopauzi, publiski ir reklamējusi probiotiķus. Jautājumu bija daudz, vai to var darīt, cik ētiski tas ir, Spriņģe taču nav mediķe, arī mamma, mediķe un sociālajos tīklos arī aktīvā Katrīna Puriņa-Liberte aicina ikvienam tomēr izsvērt piedāvātās reklāmas, īpaši visu, kas saistīts ar veselību. Tagad viņa ir noskaidrojusi, ka Spriņģes reklamētais nav bijis likuma ietvaros.

FOTO. “Neviens tā neģērbjas pat uz rajona tiesu!” Kultūras ministrijas pārstāve, aizstāvot krievu valodu sabiedriskajā medijā, Satversmes tiesā ierodas kolorītā apģērbā 11
Zeme augustā uz 7 sekundēm zaudēs gravitāciju? NASA nāk klajā ar svarīgu paziņojumu
Kokteilis
Līderis, dziednieks vai atbalsts? Jūsu partnera dzimšanas datums atklāj, kāpēc viņš ienāca jūsu dzīvē
Lasīt citas ziņas

Spriņģe publiski paziņojusi, ka konkrētus video, reklamējot grāmatas saturu, nācies izņemt, bet Katrīna Puriņa-Liberte no Spriņģes pieprasa publisku atvainošanos.

“Likums ir jāievēro, par to nav diskusiju. Pacienti ir jāsargā no pārmērīgas zāļu lietošanas. Taču pēdējās dienās domāju par trauslo robežu – kur beidzas pacienta aizsardzība un kur sākas viņa tiesību ierobežošana saņemt informāciju?

CITI ŠOBRĪD LASA
Būs arī sniegvilksnis! Ko gaidīt no rītdienas laikapstākļiem?
Sieva atkal “uzšāva”? Makrons Šveicē pārsteidz visus ar negaidītu aksesuāru – ko viņš slēpj?
“ASV prezidents ir smagi garīgi slims, un tas apdraud mūsu visu dzīvības” – pasaulē izskan bažas par Trampa piemērotību prezidenta amatam

Es saņēmu atbildi no Veselības inspekcijas ar virkni likuma pantu par reklāmas ierobežojumiem.

Kā es saprotu – publiskajā telpā nedrīkst minēt ne recepšu, ne bezrecepšu medikamentus. Pat tad, ja par tiem runā ārsti. Un te man prātā divi piemēri.

Vienā gadījumā jauna ginekoloģe stāsta, ka jaunietes pie mēnešreižu sāpēm dzer mammu ieteiktas zāles no seniem laikiem, kas patiesībā nav efektīvas. Viņa iesaka efektīvāku līdzekli, taču saskaņā ar likumu, es nedrīkstu minēt nedz to, kas nepalīdz, ne to, kas būtu efektīvāks (parasto ibuprofēnu).

Otrs stāsts ir par migrēnu. Neiroloģe atzīst, ka joprojām ir ģimenes ārsti, kuri migrēnas lēkmēm iesaka “universālos” vecās skolas līdzekļus, lai gan šobrīd pieejami medikamenti tieši šai problēmai. Bet es tos nedrīkstu nosaukt, jo tad es it kā “reklamēju zāles”. Saprotu, likuma doma ir, ka pacients aizies pie ārsta un tur iegūs sev nepieciešamo informāciju.

Bet būsim godīgi, cik no jums ir ārsti, kuriem ir laiks visu izstāstīt no A-Z?

Cik no jums ir ārsti, kas zina jaunāko medicīnā; it sevišķi pārslogotie ģimenes ārsti? Ja mēs informējam sievieti, lai viņa, aizejot pie sava ārsta, mācētu uzdot konkrētu jautājumu – vai mēs viņai palīdzam vai nodarām pāri? Ziniet, kas notiks, ja par šo nebūs informācija publiski? Sievietes meklēs internetā, jautās AI čatbotiem. Vai tas būs drošāk?

No sava satura izņēmu divus “karuseļus” – par testosteronu un kur dalāties pieredzē ar GLP-1 vājēšanas zāļu lietošanu. Izrediģēšu arī divas podkāsta sarunas.

No jums saņemu daudz atbalsta vēstuļu un piemērus, kur mans saturs (kurā runā ārsti !) jums palīdzēja saprast notiekošo un pat kopā ar savu ārstu (!) atklāt konkrētas diagnozes. Domāšu veidu, kā turpināt, lai vilks paēdis un kaza dzīva.” Spriņģe raksta.

“Tātad, man bija taisnība un zāļu reklāmas likums netika ievērots un pēkšņi par to vairs nav diskusiju…jo saprata, ka juridiski šīs aktivitātes radīs problēmas-jau ir izņemti 2 posti un rediģēti YT video. Bet Puriņa, protams, nesaņems publisku atvainošanos to 20+k sekotāju vidū par Ingas Spriņģes emocionālajiem storijiem, kur Puriņa tika apmelota par “neapmierinātu” un kaut kādu HAT ienaidnieci(ironiski vakardien 2 pacientēm izrakstiju HAT). “Neievēroju likumu, bet nopērciet manu grāmatu” ieraksts”,” augstākminēto Spriņģes ierakstu komentē Puriņa.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Brīnos, ka esmu nodzīvojusi līdz 28 gadiem.” Doloresa atklāj personiskas detaļas pēc skandalozā video sveiciena Maestro
Kokteilis
“Gaidu atvainošanos!” Aktrise Lelde Dreimane atklāj, ka saņem atbalstu arī no kolēģiem
Vai ap Dailes teātri turpina savilkties melni mākoņi? Ainārs Šlesers vērsies pie KNAB priekšnieka
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.