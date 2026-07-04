“Piedāvājums, no kura nevar atteikties!” Rajevs skaidro, kas notiek pēc Zelenska ultimāta Lukašenko 0
Igors Rajevs TV24 komentē Zelenska ultimātu Lukašenko: “Pagājušā nedēļā Zelenskis izteica nepieciešamo piedāvājumu, kas atgādina filmā minēto situāciju, kad no tā nevar atteikties. Šobrīd ir ziņas, ka varētu būt pozitīvi attīstījumi, tomēr tās ziņas nāk tikai no ukraiņu avotiem un nav apstiprinātas, tāpēc to nevar pieņemt par patiesību!”
Lukašenko tikās ar Krievijas pārstāvjiem un, kā parasti, mēģina nosēdēt divos krēslos, apgalvojot, ka neviens viņam neteiks, ko un kā darīt. Ukrainas avoti ziņo, ka retranslātori nestrādā, taču šī informācija ir jāpārbauda.
Pagājušā nedēļā Krievijas uzbrukumi bija ļoti zemi intensitātes, ar aptuveni simtu dronu dienā, kas ir ļoti zems līmenis šajā konfliktā. Līdz šīs piektdienas vidum nebijis liela Krievijas uzbrukuma, kas nozīmē, ka jau 10-11 dienas nav notikuši lieli uzbrukumi. Šajā laikā Krievija vairāk koncentrējusies uz triecieniem pret logistiskajiem punktiem pie robežas, īpaši degvielas uzpildes stācijām.