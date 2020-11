Foto: FreePik

Maģiskās eņģeļu stundas no 21. līdz 27.novembrim: kādas vēlmes piepildīsies





Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 21. līdz 27. novembrim:

Sestdiena, 21.novembris: laikā no 08:33 līdz 09:32 eņģelis tev var palīdzēt uzveikt dažādas saslimšanas un citas hroniskas kaites. Lūdzies no sirds, jo kas gan var būt svarīgāks par veselību?

Svētdiena, 22.novembris: ja patiesi lūgsi laikā no 10:16 līdz 11:10, eņģelis tev palīdzēs atbrīvoties no kaitīgiem ieradumiem.

Pirmdiena, 23.novembris: aizsardzību no ļaunuma, sliktām domām, skaudības un negatīviem cilvēkiem tu saņemsi, ja palūgsi par to eņģelim laikā no 06:45 līdz 07:32.

Otrdiena, 24.novembris: palūdz aizsardzību savai ģimenei – no skauģiem, nelabvēļiem un visa ļaunā. Dari to laikā no 08:22 līdz 09:20.

Trešdiena, 25.novembris: ja tev ir grūtības darbā, tu vēlies labāku darbu, vairāk nopelnīt vai kādas citas izmaiņas karjerā, palūdz par to eņģelim šodien laikā no 10:11 līdz 10:55.

Ceturtdiena, 26.novembris: aizsardzība no nelabvēļiem – ja lūgsi par to laikā no 06:30 līdz 07:30.

Piektdiena, 27.novembris: eņģelis tev palīdzēs laicīgi pabeigt visus iesāktos darbus, izpildīt visu norādītajos termiņos. Palūdz viņam par to laikā no 07:55 līdz 08:45.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.