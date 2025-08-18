#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto AFP/LETA

Meklēja vairākas dienas: mīklainos apstākļos ģimenes ceļojuma laikā pazudušais diplomāta 13 gadu vecais dēls atrasts miris 0

LA.LV
10:36, 17. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

13 gadus vecais Karels, Čehijas diplomāta dēls, pēc divu dienu meklēšanas atrasts miris netālu no dzelzceļa sliedēm Vācijā, vēsta vācu izdevums “Bild”.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Kāpēc pāri šķiras pēc gadiem ilgas kopdzīves: 10 biežākie iemesli
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, uz Zemes nav pirmo reizi
Nākotnes cilvēki paliks bez matiem un zaudēs četras ķermeņa daļas
Lasīt citas ziņas

Zēns pazuda ģimenes atvaļinājuma laikā kempingā.

Policija viņa ķermeni atrada netālu no dzelzceļa līnijas, kas ved uz Poliju.
CITI ŠOBRĪD LASA
Eiropieši pirmdien sēdēs aiz durvīm – situācija draudīga; Tramps dod mājienu, kurā pusē nostājies
Tramps paliek “arvien interesantāks” – nupat komplimentiem apbērts Lukašenko
Krievija frontē izmanto viltīgu taktiku, tā diemžēl nes labus rezultātus un raisa lielas bažas

Karels pēdējo reizi tika redzēts Frīdersdorfas rajonā, pie Silbersee — iecienītas tūristu atpūtas vietas.

Viņš bija ģērbies melnā T-kreklā un šortos. Vēlāk viņa mobilā tālruņa signāls tika fiksēts aptuveni 10 kilometru attālumā no kempinga, taču drīz pēc tam savienojums pazuda.

Policija uzsāka plaša mēroga meklēšanas operāciju, kurā tika iesaistīti droni, helikopters un ūdenslīdēji.

“Mēs pieņēmām, ka zēns varētu būt apmaldījies mežā. Tiesu medicīnas eksperti strādā notikuma vietā, lai noskaidrotu precīzus apstākļus,” sacīja policijas pārstāvis Stefans Haiduks.

Diemžēl pazudušo zēnu atrada mirušu.

Viņa mirstīgās atliekas netālu no dzelzceļa sliedēm atrada kāds nejaušs garāmgājējs, kurš par to nekavējoties ziņoja policijai.

Ģimene bija ieradusies Vācijā atvaļinājumu un plānoja apmeklēt vietējo veikborda arēnu.

Pēc mātes teiktā, Karels bija aizgājis no kempinga, neskatoties uz aizliegumu to darīt.

Čehijas Republikas ģenerālkonsulāts Drēzdenē sadarbojas ar ģimeni un tiesībsargājošajām iestādēm, taču sīkāku informāciju neizpauž.

Saskaņā ar  laikraksta  rīcībā esošo informāciju nāves cēlonis varētu būt sadursme ar kravas vilcienu, tomēr tas vēl tiek oficiāli noskaidrots.

Lauzicas reģions, kur notika traģēdija, ir iecienīts brīvdienu galamērķis, kas pazīstams ar ezeriem, kas izveidoti bijušo karjeru vietā.

Šis gadījums ir skarbs atgādinājumu ceļotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem, par nepieciešamību saglabāt modrību un ievērot drošības pasākumus atvaļinājuma laikā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Cilvēki tur pazūd bez pēdām… Vietējie uzskata, ka šī vieta ir “nolādēta”. Jauns Bermudu trijstūris vai vienkārši sakritība?
11 km no mājām suns atrod un drošībā nogādā divus gadus vecu bērnu, kuru visu nakti izmisīgi meklēja policija
Izdevies atrast vīrieti, kurš pērn devās makšķerēt un pazuda. Kā viņam izdevās izdzīvot trīs mēnešus atklātā okeānā?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.