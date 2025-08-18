Meklēja vairākas dienas: mīklainos apstākļos ģimenes ceļojuma laikā pazudušais diplomāta 13 gadu vecais dēls atrasts miris 0
13 gadus vecais Karels, Čehijas diplomāta dēls, pēc divu dienu meklēšanas atrasts miris netālu no dzelzceļa sliedēm Vācijā, vēsta vācu izdevums “Bild”.
Zēns pazuda ģimenes atvaļinājuma laikā kempingā.
Karels pēdējo reizi tika redzēts Frīdersdorfas rajonā, pie Silbersee — iecienītas tūristu atpūtas vietas.
Viņš bija ģērbies melnā T-kreklā un šortos. Vēlāk viņa mobilā tālruņa signāls tika fiksēts aptuveni 10 kilometru attālumā no kempinga, taču drīz pēc tam savienojums pazuda.
“Mēs pieņēmām, ka zēns varētu būt apmaldījies mežā. Tiesu medicīnas eksperti strādā notikuma vietā, lai noskaidrotu precīzus apstākļus,” sacīja policijas pārstāvis Stefans Haiduks.
Diemžēl pazudušo zēnu atrada mirušu.
Viņa mirstīgās atliekas netālu no dzelzceļa sliedēm atrada kāds nejaušs garāmgājējs, kurš par to nekavējoties ziņoja policijai.
Ģimene bija ieradusies Vācijā atvaļinājumu un plānoja apmeklēt vietējo veikborda arēnu.
Čehijas Republikas ģenerālkonsulāts Drēzdenē sadarbojas ar ģimeni un tiesībsargājošajām iestādēm, taču sīkāku informāciju neizpauž.
Saskaņā ar laikraksta rīcībā esošo informāciju nāves cēlonis varētu būt sadursme ar kravas vilcienu, tomēr tas vēl tiek oficiāli noskaidrots.
Šis gadījums ir skarbs atgādinājumu ceļotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem, par nepieciešamību saglabāt modrību un ievērot drošības pasākumus atvaļinājuma laikā.