Maigā cukīni krēmzupas recepte 0
Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis
Uztura speciāliste Guna Rijkure no Veselības centra 4 iesaka gatavot veselīgas un līdzsvarotas maltītes, piemēram, šo cukīni krēmzupu ar kokosriekstu pienu.
Sastāvdaļas
liels cukīni
1 šalotes vai 2 parastie sīpoli
tējkarote sinepju sēklu
tējkarote garšvielas garam masala
pustējkarote karija
400 ml kokosriekstu piena
4–6 saujas zaļo zirnīšu
sāls pēc garšas
2 ēdamkarotes olīveļļas
zirņu dīgsti rotāšanai
Pagatavošana
Katlā uzkarsē eļļu un izsilda tajā garšvielas. Vispirms pievieno rupjākās, pēc tam pulverveida garšvielas, maisa.
Sagriež cukīni un sīpolus. Liek katlā, pasutina un pārlej ar ūdeni tā, lai dārzeņi ir nosegti. Vāra, līdz produkti mīksti, tad visu sablendē.
Pievieno kokosu pienu un svaigus zaļos zirnīšus. Zupu uzvāra un lej šķīvī. Rotā ar dīgstiem, sinepju sēklām vai zaļajiem zirnīšiem.