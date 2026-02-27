Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Maigā cukīni krēmzupas recepte 0

18:44, 27. februāris 2026
Receptes

Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis

Uztura speciāliste Guna Rijkure no Veselības centra 4 iesaka gatavot veselīgas un līdzsvarotas maltītes, piemēram, šo cukīni krēmzupu ar kokosriekstu pienu.

Sastāvdaļas

liels cukīni
1 šalotes vai 2 parastie sīpoli
tējkarote sinepju sēklu
tējkarote garšvielas garam masala
pustējkarote karija
400 ml kokosriekstu piena
4–6 saujas zaļo zirnīšu
sāls pēc garšas
2 ēdamkarotes olīveļļas
zirņu dīgsti rotāšanai

Pagatavošana

Katlā uzkarsē eļļu un izsilda tajā garšvielas. Vispirms pievieno rupjākās, pēc tam pulverveida garšvielas, maisa.

Sagriež cukīni un sīpolus. Liek katlā, pasutina un pārlej ar ūdeni tā, lai dārzeņi ir nosegti. Vāra, līdz produkti mīksti, tad visu sablendē.

Pievieno kokosu pienu un svaigus zaļos zirnīšus. Zupu uzvāra un lej šķīvī. Rotā ar dīgstiem, sinepju sēklām vai zaļajiem zirnīšiem.

