FOTO: ekrānuzņēmums / “X”

“Pakistānas satiksme Rīgā!” Artūru pārsteidz remontdarbu radītais haoss 9

LA.LV
18:21, 27. februāris 2026
Viedokļi

Jau labu laiku Skanstes apkārtnē notiek remontdarbi. Vairāku mēnešu garumā uzstādītas ātruma ierobežojošas zīmes, un visapkārt redzami būvdarbi. Parasti iedzīvotāji šādas ziņas vērtē pozitīvi, jo pārvietošanās kļūst ērtāka gan gājējiem, gan autovadītājiem. Šoreiz situācija ir citāda.

Kokteilis
FOTO. Mākslīgais intelekts nosauc 10 pasaules pievilcīgākos vīriešus. Starp tiem – pretrunīgi vērtēts Latvijas politiķis
Nākamā nedēļa būs izšķiroša! Krievija plāno pārtraukt miera sarunas, ja Ukraina atteiksies piekrist vienai no tās prasībām
Daudzi pārmaksā par neko! Eksperts atbild, ar ko braukt ekonomiskāk – benzīnu, dīzeļdegvielu vai gāzi
Lasīt citas ziņas

Sociālo mediju platformā “X” Artūrs ievietojis fotogrāfiju no jaunā krustojuma, kas rada haotisku iespaidu.

“Zirņu un Skanstes krustojums. Pakistānas satiksme Rīgā. Krustojums sačakarēts pilnībā, padarīts bīstams, izskatās drausmīgi, bet nu ir gājēju pāreja, kuru lieto maksimums viens gājējs nedēļā,” raksta Artūrs.
CITI ŠOBRĪD LASA
Mediji: Izraēlas triecienos, iespējams, nogalināts Irānas augstākais līderis
Horoskopi 1. martam. Vislabākos rezultātus sniegs tās situācijas, kurām būsi savlaicīgi gatavojies
“Pāri lido militārās lidmašīnas. Krievu tūristi neapmierināti.” Gints Feders publicē video no Kataras, parādot, kas patiesībā notiek Tuvajos Austrumos

“Lai organizētu satiksmi Rīgā, obligāta prasība ir vidējā atzīme skolā zem 2,5 (10 baļļu skalā),” viņš piebilst.

Armandam rodas pretjautājums: “Kādā veidā tas krustojums agrāk bija labāks? Turklāt tur būs sen vajadzīgais luksofors, un tad viss būs normāli. Citādi dubultie kreisie – tas krustojums ir Pakistāna jau kopš Skanstes ielas noasfaltēšanas.”

Lietotāja ar segvārdu @pelekāpele uzskata, ka šī bija ideāla vieta aplim, nevis padsmit luksoforiem.

Kaspars piebilst: “Tur bieži vien pašu autovadītāju vaina. Gājēji neskatās, piebrauc pie krustojuma lielā ātrumā. No Skanstes ielas nogriežas arī lielā ātrumā, lai gan ir nobrauciena josla. Krustojums nav veiksmīgākais, bet tie vienšūņi, kas sēž metāla kastēs, izdara lielāko daļu.”

Kārlis nepiekrīt diskusijas autoram: “Kā tieši gājēju pāreja tur traucē haosu, kas bija jau iepriekš? Es saprotu, ka baigā cemme uz tiem, kas dara, tad nu katru štruntu jāmēģina norakstīt uz to, kas paveikts. Līdzīgi bija ar stabiņiem – pēc tam ķengāja, lai arī lielā daļā vietu tie tiešām ir noderīgi.”

@Filipsons piekrīt: “O jā. Viss Skanstes rajons ir sačakarēts. Es šīs apkaimju iedzīvotāju biedrības pasludinātu par teroristu organizācijām. Čakarē visu, kas vien iespējams.”

Savukārt @Apgaismiiba raksta: “Tur visa Skanstes iela ir sačakarēta ar tām gājēju pārejām, kur nevienu gājēju vienkārši neredz. Bija normālas divas joslas, kā samērā ātri tikt uz centru. Tagad kaut kāda mistērija ar tām pārejām uztaisīta.”

Šis nav vienkārši ceļu remonts; tas ir apzināts un stratēģiski svarīgs solis, lai veidotu drošāku, pieejamāku un funkcionālāku pilsētvidi, kas pilnībā atbilst 21. gadsimta prasībām un Rīgas nākotnes ambīcijām, vēsta Lente.lv

Projekta kopējā līgumsumma sasniedz 1,2 miljonus eiro, un tā realizāciju uzticēts pieredzējušajai ceļu būves firmai SIA “BINDERS”, kas ir viena no lielākajām un cienījamākajām nozares kompānijām Latvijā, ar plašu pieredzi valsts mēroga infrastruktūras projektos.

Darbu sadalījums četrās kārtās ir pārdomāts, ļaujot efektīvi pārvaldīt resursus un minimizēt satiksmes traucējumus, vienlaikus maksimāli uzlabojot ceļu lietotāju pieredzi.

Pirmās kārtas ietvaros uzmanības centrā ir Skanstes un Zirņu ielas krustojums. Tas ir satiksmes ziņā intensīvs punkts, kurš līdz šim nav bijis regulēts, radot bažas par gājēju drošību. Pārbūvējot to par regulējamu krustojumu, pašvaldība apliecina beznosacījumu prioritāti satiksmes drošībai.

Tas ir vitāli svarīgi ne tikai autovadītājiem, bet jo īpaši gājējiem, tostarp bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuriem šī pāreja beidzot kļūs droša un paredzama. Šis solis samazinās nelaimes gadījumu risku un veicinās iedzīvotāju pārliecību par pārvietošanos pilsētā.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Stulbeņu detektors…” Juris atklāj, ko satiksmes dalībnieki patiesībā domā par “M” uzlīmēm automašīnu logos
RAKSTA REDAKTORS
“Tikai laimīgas sagadīšanās dēļ…” sieviete Limbažu pusē piedzīvojusi nepatīkamu satiksmes negadījumu un meklē aculieciniekus
Meliem īsas kājas: Ušakova šoferi gadiem ilgi krāpuši “Rīgas satiksmi” – tiesa piespriedusi bargus sodus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.