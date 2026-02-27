“Pakistānas satiksme Rīgā!” Artūru pārsteidz remontdarbu radītais haoss 9
Jau labu laiku Skanstes apkārtnē notiek remontdarbi. Vairāku mēnešu garumā uzstādītas ātruma ierobežojošas zīmes, un visapkārt redzami būvdarbi. Parasti iedzīvotāji šādas ziņas vērtē pozitīvi, jo pārvietošanās kļūst ērtāka gan gājējiem, gan autovadītājiem. Šoreiz situācija ir citāda.
Sociālo mediju platformā “X” Artūrs ievietojis fotogrāfiju no jaunā krustojuma, kas rada haotisku iespaidu.
“Lai organizētu satiksmi Rīgā, obligāta prasība ir vidējā atzīme skolā zem 2,5 (10 baļļu skalā),” viņš piebilst.
Armandam rodas pretjautājums: “Kādā veidā tas krustojums agrāk bija labāks? Turklāt tur būs sen vajadzīgais luksofors, un tad viss būs normāli. Citādi dubultie kreisie – tas krustojums ir Pakistāna jau kopš Skanstes ielas noasfaltēšanas.”
Kaspars piebilst: “Tur bieži vien pašu autovadītāju vaina. Gājēji neskatās, piebrauc pie krustojuma lielā ātrumā. No Skanstes ielas nogriežas arī lielā ātrumā, lai gan ir nobrauciena josla. Krustojums nav veiksmīgākais, bet tie vienšūņi, kas sēž metāla kastēs, izdara lielāko daļu.”
Kārlis nepiekrīt diskusijas autoram: “Kā tieši gājēju pāreja tur traucē haosu, kas bija jau iepriekš? Es saprotu, ka baigā cemme uz tiem, kas dara, tad nu katru štruntu jāmēģina norakstīt uz to, kas paveikts. Līdzīgi bija ar stabiņiem – pēc tam ķengāja, lai arī lielā daļā vietu tie tiešām ir noderīgi.”
Savukārt @Apgaismiiba raksta: “Tur visa Skanstes iela ir sačakarēta ar tām gājēju pārejām, kur nevienu gājēju vienkārši neredz. Bija normālas divas joslas, kā samērā ātri tikt uz centru. Tagad kaut kāda mistērija ar tām pārejām uztaisīta.”
Zirņu un Skanstes krustojums. Pakistānas satiksme Rīgā.
Krustojums sačakarēts pilnībā, padarīts bīstams, izskatās drausmīgi, bet nu ir gājēju pāreja, kuru lieto max 1 gājējs nedēļā💪
Lai organizētu satiksmi Rīgā, obligāta prasība ir vidējā atzīme skolā zem 2,5 (10 baļļu skalā)🤔 pic.twitter.com/ab6Vhqd9OW
Man vienam rādās, ka tur pietiekami daudz vietas apļveida krustojumam?
Tā nu diemžēl ir. Tulīt sāks čakarēt satiksmi Teikas vidusskolas rajonā sabiedriskajā aptaujā piedāvā izveli starp sliktu un ļoti sliktu 🙈
1 gājējs ha ha ha. Tajā krustojumā vadītāji nemācēja braukt arī pirms tam.
Pirms pāris mēnešiem šeit bija ntie tvīti par to, cik nedroši ir bērniem šķērsot ielu, lai dotos uz Skanstes rotaļu laukumu. Cilvēki burtiski lūdza to gājēju pāreju. Nokaunieties.
Šajā krustojumā nekas nav mainījies, tur vajag Timrotu, lai Pakistānas šoferiem izskaidrotu kā atšķirās apgriešanās vieta no krustojuma. Te daļa apgriežas braukšanai pretējā virzienā no krustojuma pretējā virziena joslas.
Šis nav vienkārši ceļu remonts; tas ir apzināts un stratēģiski svarīgs solis, lai veidotu drošāku, pieejamāku un funkcionālāku pilsētvidi, kas pilnībā atbilst 21. gadsimta prasībām un Rīgas nākotnes ambīcijām, vēsta Lente.lv
Projekta kopējā līgumsumma sasniedz 1,2 miljonus eiro, un tā realizāciju uzticēts pieredzējušajai ceļu būves firmai SIA “BINDERS”, kas ir viena no lielākajām un cienījamākajām nozares kompānijām Latvijā, ar plašu pieredzi valsts mēroga infrastruktūras projektos.
Darbu sadalījums četrās kārtās ir pārdomāts, ļaujot efektīvi pārvaldīt resursus un minimizēt satiksmes traucējumus, vienlaikus maksimāli uzlabojot ceļu lietotāju pieredzi.
Pirmās kārtas ietvaros uzmanības centrā ir Skanstes un Zirņu ielas krustojums. Tas ir satiksmes ziņā intensīvs punkts, kurš līdz šim nav bijis regulēts, radot bažas par gājēju drošību. Pārbūvējot to par regulējamu krustojumu, pašvaldība apliecina beznosacījumu prioritāti satiksmes drošībai.
Tas ir vitāli svarīgi ne tikai autovadītājiem, bet jo īpaši gājējiem, tostarp bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuriem šī pāreja beidzot kļūs droša un paredzama. Šis solis samazinās nelaimes gadījumu risku un veicinās iedzīvotāju pārliecību par pārvietošanos pilsētā.
