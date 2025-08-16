#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
FOTO: @edamskaisti/Facebook

Mājas pagatavota TWIX šokolāde – recepte, kuru vērts izmēģināt! 0

Šī vienkāršā un salīdzinoši veselīgā versija klasiskajai TWIX šokolādei pārsteigs gan bērnus, gan pieaugušos. Tikai daži soļi, un mājās gatavots našķis ar zemesriekstu sviestu un šokolādi būs gatavs! Recepte no @edamskaisti.

Sastāvdaļas:
Cepumam:
1. 60g rīsu milti;
2. 1 ola;
3. 1-2 ēdamkarotes stēvija (vai cits sausais saldinātājs)
4. Tējkarote izkausētas kokosriekstu eļļas vai sviests;
5. 1/2 tējkarote cepamais pulveris.

Pildījums:
1. Zemesriekstu sviests (apmēram 125g, es izmantoju @nutego_ zemesriekstu sviestu saldais ar riekstu gabaliņiem).
Glazūrai:
1. Apmēram 50g melnā šokolāde (mazākam cukura daudzumam var meklēt @pobedasokolade ).

Pagatavošana:
1. Bļodā sajauc visas cepuma sastāvdaļas, kārtīgi samaisa un masu lej uz paplātes cepamā papīra. Ar silikona lāpstiņu vienmērīgi izlīdzina taisnstūra/kavdrāta formā un liek 180grādos cepties uz aptuveni 10-15min.
2. Kad cepumu masa gatava, izņem, un kāmēr tā vēl karsta sagriež garenos taisnsturīšos.
3. Kad pamatnītnes cepums atdzisīs, uz tā ar tējkaroti uzsmērē zemesriekstu sviestu;
4. Kad visi cepumi apsmērēta, tos noliek ledusskapī sastingt.
5. Ūdens peldē izkausē šokolādi, izņem cepumus, liek pa vienam uz kāda paaugstinājuma un ar otiņu glazurē.

Lai labi garšo!

