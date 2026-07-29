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Viegli, veselīgi, vasarīgi – recepte gardai aukstajai avokado un gurķu biezzupai 0

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Māra Lapsa / Latvijas Mediji
18:22, 29. jūlijs 2026
Receptes

Avokado izmantošanas iespējas ir daudzveidīgas. To var saspaidīt, līdz izveidojas biezenis, uzziest uz maizes šķēles vai grauzdiņa un garšas bagātināšanai uzbārstīt piparus, uzspiest citrona sulu. Šoreiz iedvesmai – aukstā zupa ar gurķiem.

Sastāvdaļas

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1 liels avokado
1 vidējs gurķis
5–6 piparmētru lapiņas
150 ml grieķu jogurta vai kefīra
1 ēdamkarote laima sulas
šķipsniņa čili pārslu
pipari
sāls

Pagatavošana

Visas sastāvdaļas blendē, līdz izveidojas viendabīga konsistence. Atdzesē ledusskapī 15–30 minūtes. Pasniedz ar maizes grauzdiņiem.

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