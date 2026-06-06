“Es zvanīju un iztraucēju ballīti?” Sieviete pēc zvana VID nespēj noticēt dzirdētajam 0
Pandēmijas laikā attālinātais darbs kļuva par ikdienu daudzās valsts un privātajās iestādēs. Lai gan lielai daļai sabiedrības tas vairs nešķiet nekas neparasts, jautājumi par pakalpojumu kvalitāti un datu drošību sabiedrībā joprojām izraisa diskusijas. Tieši šādu sarunu vietnē “Threads” aizsāka kāda lietotāja, kura pēc zvana Valsts ieņēmumu dienestam (VID) pauda neizpratni par konsultācijas kvalitāti.
“Vai VID darbinieki tagad var strādāt no mājām? Zvanu uz konsultācijām, un tur fonā iet televizors, mobilais, cilvēki runā, un pati operatore jūtami pārvietojas. Tas taču ir reāli nekvalitatīvi, viņa nespēja iedziļināties problēmā,” raksta Kristīne.
Komentāru sadaļas diskusijā iesaistījās desmitiem komentētāju, kuri pauda gan atbalstu autores bažām, gan aizstāvēja attālināto darbu. Vairāki komentētāji apgalvoja, ka attālināts darbs valsts iestādēs nav nekas jauns. “VID darbinieki no mājām strādā kopš Covid sākuma. Strādā no darba datora, kas izsniegts darba vajadzībām,” raksta kāda komentētāja.
Līdzīgu viedokli pauda arī citi, atgādinot, ka attālināti strādā ne tikai valsts iestāžu, bet arī banku un dažādu klientu apkalpošanas centru darbinieki.
Tomēr publikācijas autore norādīja, ka viņu vairāk satrauc nevis darba vieta, bet gan iespējamā piekļuve sensitīviem datiem: “Ai, un mana mīļākā tēma – no kādas ierīces viņiem ir piekļuve maniem finanšu datiem? No mājas datora, telefona? ”
Vienlaikus daļa diskusijas dalībnieku uzskatīja, ka galvenais kritērijs tomēr ir pakalpojuma kvalitāte, nevis vieta, no kuras darbinieks strādā.
“Nu jautājums jau ir tāds – problēmu atrisināja?” jautāja kāds komentētājs. “Man būtu vienalga, kas skan fonā, galvenais, lai palīdz atrisināt problēmu,” piebilda cits.
Vairāki cilvēki arī norādīja, ka daļai darbinieku staigāšana sarunas laikā palīdz koncentrēties. Tomēr autore uzsvēra, ka konkrētajā gadījumā konsultante pati atzinusi, ka nespēj koncentrēties.
“Nenormāli, ja pēc desmit minūšu sarunas ar trokšņiem un bezjēgu viņa pasaka: “Uzgaidiet, es tūlīt koncentrēšos.” Es zvanīju uz VID un iztraucēju ballīti?” viņa ir neizpratnē.
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