Bijušais Latvijas prezidents Guntis Ulmanis 2019.gadā.
Bijušais Latvijas prezidents Guntis Ulmanis 2019.gadā.
Foto: LETA

“Veselīgi ēdu, daudz guļu!” Guntis Ulmanis grāmatsvētkos satiek Maestro Paulu un pastāsta, kā uzlabo veselību 87 gadu vecumā 0

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12:41, 5. jūnijs 2026
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Uz grāmatas par Jāni Peteru atvēršanas svētkiem pagājušajā nedēļā bija ieradies arī bijušais Valsts prezidents Guntis Ulmanis, kura prezidentūras laikā Jānis Peters bija ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Krievijā.

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“Es ar interesi gaidu, kad varēšu sākt lasīt. Būs interesanti ar šodienas acīm paskatīties 90. gadu sākuma preses izdevumu fragmentus un dokumentus, atcerēties un izvērtēt, kā tas viss bijis un cik patiesi toreiz ticis atspoguļots,” par klajā nākušo izdevumu “Viena mūža grāmata. Jānis Peters. Dzejnieks. Diplomāts. Cilvēks” žurnālam “Privātā Dzīve” teica Guntis Ulmanis, kurš šogad svinēs 87. dzimšanas dienu.

Taujāts, kā eksprezidentam klājas, viņš atzina: “Dzīvoju ļoti labi. Esmu laukos svaigā gaisā, veselīgi ēdu un cenšos labi izgulēties,” atzina eksprezidents.

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Lai arī atnāca uz pasākumu, balstoties uz spieķa, Guntis Ulmanis izskatījās ļoti labi – tāds kā atpūties.

Pasākumā viņš aprunājās ar daudziem saviem laikabiedriem, Maestro Raimondu Paulu ieskaitot.

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