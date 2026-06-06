VIDEO. “Nekad iepriekš neko tādu nebiju redzējusi vai dzirdējusi,” Lietuvu postījuši ļoti nežēlīgi laikapstākļi 3
Gan piektdienas, gan sestdienas nakts Lietuvā bija ļoti nemierīga. Daļu valsts skāra spēcīgas lietavas, bet citviet dabas stihija nodarīja vēl nopietnākus postījumus – tika fiksēti vairāki virpuļviesuļi, vējš lauza kokus un norāva ēku jumtus, vēstī lietuviešu mediji.
Kā informēja meteorologi, piektdien daudzviet īslaicīgi lija un dārdēja pērkons. Atsevišķās vietās nokrišņi bija ļoti intensīvi – 12 stundu laikā nolija vismaz 15 milimetri lietus. Negaisu laikā vēja brāzmas vietām sasniedza 15–16 metrus sekundē, dažviet krita arī krusa. Provizoriski reģistrēti trīs virpuļviesuļi. Gaisa temperatūra dienā pakāpās līdz 21–25 grādiem.
Arī nakts bija nemierīga – daudzviet lija, vietām stipri un ar pērkonu. Zemākā gaisa temperatūra bija 12–17 grādi.
Meteoroloģijas dienests norādīja, ka dažos valsts reģionos nepilnas diennakts laikā nolija aptuveni divu nedēļu nokrišņu norma. No piektdienas pēcpusdienas līdz sestdienas rītam Lietuvā reģistrēti kopumā 4649 zibens izlāžu.
Virpuļviesulis plosījās Antanavas ciemā
Piektdienas vakarā sociālajos tīklos iedzīvotāji sāka publicēt fotoattēlus un video ar virpuļviesuļa veidošanos. Īpaši smagi cieta Antanavas ciems Kazlu Rūdas pašvaldībā, kur tika nolauzti un izrauti koki.
Kāda iedzīvotāja stāstīja: “Nekad iepriekš neko tādu nebiju ne redzējusi, ne dzirdējusi. Redzēju, kā viesulis paceļ un aiznes kaimiņu lapeni. Izrauti koki, izpostīts parks, mājām norauti jumti, pārrautas elektrības līnijas. Skats bija biedējošs.”
Vēl viena vietējā iedzīvotāja atzina, ka ciems cietis ievērojamus zaudējumus: “Jumti tika norauti, koki izrauti ar saknēm. Daļu redzēju savām acīm. Mans pagalms necieta, bet pa logu redzēju, kā gaisā griežas dažādi priekšmeti un tiek norauti jumti.”
Postījumi arī Kauņā
Vētras sekas bija jūtamas arī Kauņā. Iedzīvotāji ziņoja par applūdušām ielām un nopietniem bojājumiem ēkām.
Kāds aculiecinieks vietējam ziņu portālam vēstīja: “Spēcīgs virpuļviesulis pārskrēja pāri J. Pabrėžas ielai. Mājām norauti jumti.” Notikuma vietā strādājošie žurnālisti ziņoja arī par nolauztiem kokiem Aleksotas rajonā un bojātām ēkām.
Tūkstošiem mājsaimniecību bez elektrības
Saskaņā ar elektroenerģijas sadales operatora datiem piektdienas vakarā bez elektrības bija palikuši aptuveni 4900 klientu. Vēlāk bojājumu skaits pieauga – plkst. 21.50 bez elektrības jau bija 5500 mājsaimniecību, bet līdz plkst. 22.40 šis skaits sasniedza 7700.
Īpaši daudz elektroapgādes traucējumu bija Kauņas apkārtnē un Antanavas ciemā.
@tadasastro Viesulą vijausi nuo Prienų rajono. Jis pasiekė žemę ties Rokų plentu ir judėjo per Karkazus link Botanikos sodo, o vėliau – Europos prospekto. Vaizdo įrašo pabaigoje panaudotas kadras iš viesulo centro, kurį nufilmavo ir į TikTok įkėlė kitas žmogus. #audra #bigstorm #viesulas #tornadoes ♬ Mozart/Requiem "Lacrimosa"(1394506) – Mint
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