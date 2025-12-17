Artuss Kaimiņš savā tiesas sēdē paliek dusmīgs un neļauj tiesnesei runāt 0
Krimināllieta pret Artusu Kaimiņu par grāmatvedības dokumentu viltošanu atkal nonākusi strupceļā – tiesas zālē valda spriedze, un aizkulisēs tiek gaidīti jaunumi, kas var ietekmēt procesa nākotni.
Kriminālprocess pret bijušo politiķi Artusu Kaimiņu par grāmatvedības dokumentu viltošanu atkal saskāries ar kavēšanos, vēsta žurnāls “Kas Jauns”, atsaucoties uz informāciju no tiesas sēdes. Plānotā decembra vidus sēde nenotika, jo valsts nozīmētā aizstāve neieradās, liekot tiesai meklēt jaunus datumus lietas izskatīšanai nākamā gada sākumā.
Lai gan sēde faktiski nenotika, bijušais deputāts un aktieris izmantoja iespēju tiesā izteikt neapmierinātību par procesa gaitu un komunikāciju starp tiesu un advokātu komandu. Kaimiņš tiesai pārmeta, ka resursi tiek nelietderīgi tērēti, organizējot sēdi laikā, kad jau iepriekš bija zināms par aizstāves neierašanos. Situāciju sarežģīja arī fakts, ka apsūdzētajam jau vairākkārt nācies mainīt advokātus, kas viņa skatījumā traucē nodrošināt kvalitatīvu aizstāvību.
“Jūs kā tiesneši noteikti zināt, ka ielēkt braucošā vilcienā svešam advokātam, kas vispār nav lietā iekšā, prasa pamatīgu sagatavošanos,” tiesā teica Artuss Kaimiņš.
Tiesneses mēģinājumi skaidrot procesā nepieciešamo kārtību un informēšanas pienākumu sadūrās ar Kaimiņa vēlmi runāt monologa formā. Tiesvedība ilgst jau teju divus gadus un arī šoreiz sēde tika atlikta. Nākamā tikšanās Kurzemes apgabaltiesā paredzēta janvārī, cerot beidzot nodrošināt visu pušu klātbūtni un virzīt lietu uz priekšu.
