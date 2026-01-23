“Mani ievēlēja tie, kuri nenēsā šlipses!” Selma Levrence beidzot atbild naidīgajiem komentāriem par savu izskatu Saeimas tribīnē 122
Pēdējās dienās soctīklos tika novērots sašutums par Saeimas deputāti Selmu Levrenci. Nē, nevis par viņas sacīto tribīnē, bet par to, kā viņa bija ģērbusies.
Selma tribīnē kāpa leoparda drukas krekliņā, atkailinātām rokām, kas noklātas tetovējumiem. Ne mazumam latviešu tas radīja jautājumu. Lūk, daži no tiem.
Uldis prasa: “Es saprotu, ka par etiķeti nav nekas dzirdēts?”
Laura raksta: “Tas no laikiem, kad sarkanās armijas sievas uz operu ar naktskrekliem gāja!”
“Viss jau pareizi. kad esi Romā, dari kā romieši, kad ej uz iestādi, kurā visu var nopirkt un pārdot, ģērbies kā…” vēl kāds komentētājs raksta.
Anta norāda: “Kaut kas te neiet kopā. Darbs ir darbs un katram darbam ir etiķete. Pat, ja ievēl cilvēki, kas darbā neģērbjas formāli, tie tomēr sagaida, ka cilvēki, kas strādā, piemēram, Saeimā, ģērbjas atbilstoši vietai. Tad jau ārsts uz darbu var iet topiņā un trenuškās, jo ārstē taču cilvēkus, kas ikdienā nestaigā baltā halatā.”
“Jā, te ir tādas divējādas sajūtas. Es Jūs cienu, bet reprezentatīvu personu tomēr gribētu redzēt ievērojot atbilstošu ģērbšanās etiķeti. Nevajag jau kā mūķenei, bet nu lietišķāk prasītos. Tomēr Saeima nevis uzstāšanās Lampā,” Elīna atgādina.
Līga saka: “arba vietā tomēr vajadzētu ievērot minimālu etiķeti. Katrai vietai ir noteikta etiķete un valdības ēkas arī ietver savu etiķeti. Tas nenozīmē baltu blūzi un bikškostīmu, bet vismaz kaut kāda veida “business casual”. Ja cilvēki ofisa darbos spējīgi labāk ievērot etiķeti, tā kā būtu sagaidāms no tautas ievēlētiem deputātiem, ka arī viņi uz to ir spējīgi.”
“Ja tu esi izvēlējusies kļūt par deputātu, tad ir arī jāpielāgojas ievērojot apģērba etiķetes normas. Liels dekoltē, atsegti tetovējumi tas nav piemēroti izvēlēts stils. Kāpēc, lai citi tevi uztvertu nopietni, ja apģērbies kā meitene kura meklē piedzīvojumus,” kāda anonīma komentētāja norāda.
“Man goda vārds negribas piesieties par šādiem jautājumiem, bet šis ir neprofesionāli. Es pati mēdzu nēsāt pus nosedzošas, caurspīdīgas, spilgtas un vēl kaut kādas drēbes, bet es neesmu pat zoom sapulcē šādi ieradusies nekad. Tas vienkārši nav nepieciešams, Tava darba sastāvdaļa ir arī profesionālā etiķete,” Elīna atzīst.
“Tas outfīts, godīgi sakot, ir šokējošs pat pēc ļoti liberāliem kritērijiem. Bet jaunībā jau tā ir- liekas, ka vecie ir stulbi un tu vienīgais esi apskaidrots un progresīvs. Pēc pāris gadiem atskaties un ir kauns, cik naivi un tizli tas viss izskatījās.
Vienīgā atšķirība šoreiz ir tā, ka jaunībā reti kurš ir Saeimas deputāts, un tā vietā, lai cīnītos pret pašsaprotamām lietām, varbūt tomēr būtu vērts paklausīties cilvēkos, kuri jau šo posmu ir pārdzīvojuši,” Aleksandra dod padomu.
Jolanta jautā: “Īsa pamācība, kā cieņas trūkums pret uzrunāto auditoriju (katastrofāls etiķetes pārkāpums) gremdē jūsu iniciatīvas. Kāpēc tā darāt (pie tam, spriežot pēc Jūsu rakstītā, apzināti)?”
Deputāte nu pati naidīgajiem komentētājiem atbild: “Lai gan mans ieraksts nav par apģērbu, zināju, ka sagaidīšu šādu komentāru. Saeimas deputātu ikdienas darba svarīgākais uzdevums ir pārstāvēt Latvijas pilsoņus. Mani un daudzus citus deputātus Saeimā ir ievēlējuši arī cilvēki, kuru ikdienas apģērbs nav uzvalks un šlipse. Arī pieņemt lēmumus var&vajag ne tikai uzvalkā un šlipsē, īpaši, ja šie lēmumi skar ne tikai tos, kas paši velk uzvalkus un šlipses. Reprezentācijas pasākumos ar stingri noteiktu etiķeti vienmēr to ievēroju, jo to funkcija ir cita.”