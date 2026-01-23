Foto. pexels-anastasiya-gepp

5 viltības: kā pēc nedēļas izskatīties tā, it kā jūs būtu zaudējusi 10 kilogramus liekā svara 6

Veselam.lv
7:00, 23. janvāris 2026
Veselam Dzīvesveids

Mēs visi esam dzirdējuši un, droši vien, ka arī iespēju robežās centušies ēst pēc iespējas veselīgāk, kā arī izmēģinājuši dažādas diētas, lai iegūtu savu sapņu augumu. Diemžēl bieži vien tas ir ļoti ilgstošs process, bet ko darīt, ja “formā” ir jāizskatās jau pēc nedēļas?

TV24
Vai tas nav jocīgi, ka mums tagad jāmaksā par elektrību, jo somi sildās saunās?! “Īstenībā, nē!” smaida ministrs
Veselam
Esi piesardzīgs!12 iemīļoti pārtikas produkti, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai
Kokteilis
Vārti uz uzplaukuma ēru ir vaļā: divas zodiaka zīmes tuvākajā laikā kļūs par likteņa favorītēm
Lasīt citas ziņas

Lūk, šie padomi pēc 7 dienām ļauj jums izskatīties tā it kā jūsu būtu zaudējusi 10 kg lielā svara!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
10 produkti, kas “svilina taukus” un paātrina vielmaiņu
Kokteilis
Sievietes klusībā alkst pēc vīriešiem, kuri vēl dara šīs 10 vienkāršās lietas
Kokteilis
Vārti uz uzplaukuma ēru ir vaļā: divas zodiaka zīmes tuvākajā laikā kļūs par likteņa favorītēm
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.